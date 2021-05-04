Стоунс уверен, что "Сити" выйдет в финал Лиги Чемпионов

Джон Стоунс Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс заявил, что уверен в выходе своей команды в финал Лиги Чемпионов.

Победа 1:2 в гостях у ПСЖ на прошлой неделе оставляет "Сити" прекрасные шансы впервые в своей истории преодолеть полуфинальную стадию Лиги Чемпионов.

Стоунс верит в свою команду и обещает, что в ответной встрече "горожане" тоже будут играть на победу.

"Думаю, мы ощущаем спокойствие и уверенность. Мы должны. Это большая возможность для нас и для клуба достичь финала Лиги Чемпионов".

"Мы добились замечательного результата в Париже, забив два гола на выезде, поэтому мы по-настоящему уверены насчет выхода в финал и предвкушаем испытание, что ждет нас завтра".

"Мы должны быть уверены в себе и в своей способности победить снова. Я даже думать не хочу о возможном проигрыше. Мы выйдем на матч, чтобы одержать победу".

"Таков наш настрой в течение всех пяти лет, что я здесь нахожусь. Мы всегда играем до конца, и если у нас не получается, мы уходим с поля с высоко поднятой головой, потому что мы знаем, что выложились без остатка".

"Но я очень верю в парней, в их способности и желание. Я верю, что мы сможем сделать следующий шаг в своей истории", — цитирует Стоунса Daily Mirror.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, ПСЖ, Стоунс

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2021 09:00

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  1. palach221078 04.05.2021 10:17 # palach221078
    Допизделся болбес.

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  2. villas-boas 04.05.2021 10:01 # villas-boas
    После таких вью обычно все идёт по пизде . Надеюсь в этот раз так и будет

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  3. bmw-e34 04.05.2021 09:36 # bmw-e34
    Стоунс, в эру толерантности вы даже можете и выйграть финал.

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  4. alexander-arnold 04.05.2021 09:23 # alexander-arnold
    0
    0 финалов ЛЧ
    0

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