Стоунс уверен, что "Сити" выйдет в финал Лиги Чемпионов

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс заявил, что уверен в выходе своей команды в финал Лиги Чемпионов.

Победа 1:2 в гостях у ПСЖ на прошлой неделе оставляет "Сити" прекрасные шансы впервые в своей истории преодолеть полуфинальную стадию Лиги Чемпионов.



Стоунс верит в свою команду и обещает, что в ответной встрече "горожане" тоже будут играть на победу.



"Думаю, мы ощущаем спокойствие и уверенность. Мы должны. Это большая возможность для нас и для клуба достичь финала Лиги Чемпионов".



"Мы добились замечательного результата в Париже, забив два гола на выезде, поэтому мы по-настоящему уверены насчет выхода в финал и предвкушаем испытание, что ждет нас завтра".



"Мы должны быть уверены в себе и в своей способности победить снова. Я даже думать не хочу о возможном проигрыше. Мы выйдем на матч, чтобы одержать победу".



"Таков наш настрой в течение всех пяти лет, что я здесь нахожусь. Мы всегда играем до конца, и если у нас не получается, мы уходим с поля с высоко поднятой головой, потому что мы знаем, что выложились без остатка".



"Но я очень верю в парней, в их способности и желание. Я верю, что мы сможем сделать следующий шаг в своей истории", — цитирует Стоунса Daily Mirror.