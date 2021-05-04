Крауч: "Бенитес — не худший вариант для "Тоттенхэма"

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Питера Крауч считает, что Рафаэль Бенитес стал бы хорошим выбором для "шпор", находящихся в поисках нового главного тренера.

В данный момент "Тоттенхэм" продолжает поиски замены уволенному Жозе Моуриньо, уже потерпев неудачу в своих попытках заманить Юлиана Нагельсманна, Брендана Роджерса или Эрика Тен Хага.



Бенитес, прежде поработавший в Премьер-Лиге с "Ньюкаслом", "Челси" и "Ливерпулем", считается одним из кандидатов на вакантный пост, и Крауч может сказать о своем бывшем боссе только хорошее.



"Я не могу восхищаться Рафой еще больше. Этот человек одержим футболом, и когда я вижу фотографии, как он выгуливает своих собак, я ожидаю, что они будут выстроены по схеме! По вниманию к деталям ему нет равных, и каждую секунду каждого дня он посвящает игре".



"Я никогда не забуду его лицо, когда однажды он спросил Джермейна Пеннанта в Мелвуде, на старой базе "Ливерпуля", смотрел ли тот четвертьфинал Лиги Чемпионов накануне вечером".



"Джермейна, благослови его, не интересовал просмотр футбола, и он ответил: "Нет, а кто играл?"



"Рафа был абсолютно ошеломлен. Тот момент, когда столкнулись два отдельных мира, останется со мной навсегда!"



"Что касается "Тоттенхэма", то это был бы не худший вариант. Он зарекомендовал себя на высочайшем уровне, у него превосходное резюме — определенно будут кандидаты хуже", — сообщил Крауч Daily Mail.