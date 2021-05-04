Ширер раскритиковал фанатов "Юнайтед" за прорыв на стадион

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер назвал "недопустимым" поведение фанатов "Манчестер Юнайтед" во время воскресной акции протеста.

В минувшее воскресенье несколько тысяч фанатов "Юнайтед" собрались близ "Олд Траффорд", чтобы выразить свой протест владельцам клуба Глэйзерам, а нескольким сотням удалось прорваться внутрь стадиона.



Ширер защищает право фанатов на мирный протест, но считает, что в данном случае болельщики перешли черту.



"Я понимаю разочарование фанатов и их гнев. Это совершенно неприемлемо, что случилось в последние 10-14 дней, эта история с Европейской Суперлигой".



"От нас почти забрали футбол в том виде, в котором мы всегда его знали. Я поддерживаю протестующих, но вы не можете протестовать таким образом".



"Мы видели, что фанаты других клубов тоже протестуют, потому что они недовольны, но ты не можешь вламываться на стадион, наносить увечья офицерам полиции и бросаться бутылками. Это неправильный путь, это недопустимо", — сообщил Ширер в эфире BBC.