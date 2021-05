Светская хроника за вторник

Эрлинг Холанд не покинет Дортмунд летом. "Манчестер Сити" интересуется Рафиньей. С "Манчестер Юнайтед" могут снять очки за срыв матча против "Ливерпуля". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Дортмундская "Боруссия" исключает продажу нападающего Эрлинга Холанда грядущим летом. (Metro)



Агент Пини Захави пригрозит "Баварии" перевезти Роберта Левандовски в Премьер-Лигу, если польский нападающий не получит новый контракт на правильных условиях. (Bild)



Аргентинский клуб "Бока Хуниорс" смирился с тем, что нападающий Эдинсон Кавани останется в "Манчестер Юнайтед". (TyC Sports)



"Манчестер Сити" проявляет интерес к вингеру "Лидса" Рафинье. (Manchester Evening News)



"Ливерпуль" готов предложить 22 миллиона фунтов за голкипера "Трабзонспора" Угурджана Чакыра. (Fanatik)



"Порту" готов выкупить полузащитника Марко Груича у "Ливерпуля" после аренды, но не за 17 млн. фунтов. (O Jogo)



Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви позволит новому главному тренеру самостоятельно решить вопрос с будущим вингера Гарета Бэйла, который этот сезон проводит у "шпор" на правах аренды из "Реала". (Daily Mail)



"Тоттенхэм" обозначил свой интерес к крайнему защитнику "Норвича" Максу Ааронсу, которого "канарейки" готовы отпустить за 30 млн. фунтов. (Football Insider)



"Лестер" и "Эвертон" находятся среди клубов, заинтересованных в нападающем "Брентфорда" Айвене Тоуни. (The Athletic)



"Ницца" проявляет интерес к полузащитнику Джесси Лингарду, которым владеет "Юнайтед". (Sky Sport Italia)



Другое



Глэйзеры открыты к продаже "Юнайтед" за 4 млрд. фунтов. (The Times)



Глэйзеры планируют увеличить стоимостью "Юнайтед" до 7 млрд. фунтов. (The Guardian)



Бывший главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия был уволен из "Валенсии" после девяти месяцев в клубе. (Daily Mail)



Экс-нападающий "Арсенала" и "Юнайтед" Робин Ван Перси станет ассистентом тренера команды "Фейеноорда" U-16. (Algemeen Dagblad)



С "Юнайтед" могут снять очки за срыв воскресного матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля". (Daily Mail)



"Ливерпуль" не будет просить Премьер-Лигу засчитать "Юнайтед" техническое поражение. (Daily Mirror)



Шесть офицеров полиции пострадали в ходе воскресной акции протеста фанатов "Юнайтед". (Daily Mail)



Один из полицейских четырежды ударил лежавшего на земле фаната "Юнайтед". (Daily Mail)



Только один фанат "Юнайтед" был арестован полицией Манчестера. (Goal)



"Юнайтед" пересмотрит систему безопасности "Олд Траффорд" после вторжения фанатов на стадион в воскресенье. (Daily Mail)



Бывший нападающий "Челси" Андрей Шевченко признался, что его рана "до сих пор кровоточит" после поражения с "Миланом" в финале Лиги Чемпионов от "Ливерпуля" в 2005 году. (Daily Mail)



Экс-защитник "Юнайтед" Гари Невилл создал в WhatsApp группу для экспертов, куда вошли Рио Фердинанд, Гари Линекер, Джейми Каррагер, Стив Макманаман и другие, чтобы выступить единым фронтом, если кто-нибудь снова попытается возродить идею Суперлиги. (Daily Mail)