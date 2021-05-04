Венгер посетовал, что Лига Чемпионов стала предсказуемой
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер посетовал, что Лига Чемпионов стала предсказуемым соревнованием, где не достичь успеха без денег.
По мнению Венгера, большие деньги сделали футбол предсказуемым, и особенно это хорошо видно по поздним стадиями плей-офф Лиги Чемпионов.
Совсем недавно 12 европейских клубов пытались организовать Суперлигу, однако Арсен считает, что Лига Чемпионов тоже стала своего рода закрытым соревнованием для богатых.
"Важность денег становится все больше и больше. Почему?"
"Футбол — непредсказуемый вид спорта, но деньги и возможность ряда команд приглашать больших игроков сделали футбол предсказуемым".
"Возьмите для примера полуфиналы Лиги Чемпионов. Фактически мы наблюдаем в полуфинале четыре богатейших клуба мира: "Челси", "Манчестер Сити", ПСЖ и "Реал".
"Пройдет год, и вы получите тех же полуфиналистов. Либо чье-нибудь место займет "Барселона", "Бавария" или "Манчестер Юнайтед".
"Это означает, что у клубов вроде "Ноттингем Форест" и "Астон Виллы" никогда не будет шансов на успех. Так что невозможно сделать еще более безопасную лигу", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.
04.05.2021 00:05
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