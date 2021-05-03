Джейми Каррагер обрушился с критикой на Сунесса

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер раскритиковал мнение Грэма Сунесса насчет акции протеста фанатов "Манчестер Юнайтед".

Выйдя в эфир с "Олд Траффорд" в воскресенье, Сунесс неожиданно выступил в защиту семейства Глэйзеров, владеющего "Юнайтед", и заявил, что гнев фанатов обращен не туда.



Грэм предположил, что болельщики "Юнайтед" просто расстроены неспособностью своего клуба сражаться за высшие награды в последние годы.



Каррагер, другой бывший игрок "Ливерпуля", не разделяет точку зрения Сунесса, называя выводы Грэма "ленивыми".



"Я правда хочу, чтобы меня услышали. На мой взгляд, Суперлига здесь не при чем".



"Если взять эти шесть клубов, то больше всего были возмущены фанаты "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала", которые вышли протестовать к стадионам. Они сделали это, потому что у них были огромные проблемы с владельцами своих клубов и прежде, а Суперлига просто стала переломным моментом. Другие болельщики очень злы на своих владельцев, но не факт, что они хотят их прогнать. В случае с этими двумя клубами ситуация обстоит иначе".



"Думаю, нам нужно перестать приплетать сюда Суперлигу. Я много слушал и читал этим утром. У меня нет проблем, когда люди имеют отличное от моего мнение, да и у случившегося вчера есть нюансы. Но примите во внимание факты. Пожалуйста, когда вы соберетесь высказаться, изучите, что происходит".



"Разговоры о том, что фанаты "Манчестер Юнайтед" делают это только потому, что их клуб не сражается за высшие награды... Вспомните, как болельщики основали другой клуб — FC United. Все началось, когда они были на вершине успеха".



"Вспомните зелено-золотую протестную кампанию в 2010, когда ее поддержал Дэвид Бекхэм. Годом ранее они сыграли в финале Лиги Чемпионов".



"Год спустя они еще раз добрались до финала Лиги Чемпионов... Так что давайте обойдемся без ленивых выводов, так я это назову", — сообщил Каррагер в эфире.