FA начала расследование в отношении "большой шестерки"

FA объявила о начале своего расследования в отношении клубов "большой шестерки" Премьер-Лиги насчет их участия в Европейской Суперлиги.

Напомним, представители "большой шестерки" объявили о выходе из Суперлиги спустя 48 часов после сообщения о своем вступлении в возглавляемый президентом "Реала" Флорентино Пересом проект.



Ассоциация решила не оставаться безучастной к скандалу такого масштаба, запросив объяснения у "Арсенала", "Челси", "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма".



"На прошлой неделе мы начали официальное расследование насчет создания Европейской Суперлиги и участия в этом шести английских клубов".



"Мы написали всем клубам, чтобы они предоставили всю относящуюся к делу информацию и свидетельские показания насчет их участия. Как только мы получим затребованную информацию, то определим меры, которые нужно будет принять", — гласит заявление FA.



Также сегодня свое заявление насчет Суперлиги сделала Премьер-Лига, анонсировав изменения в правилах и создание так называемого "устава владельцев", дабы предотвратить повторение подобных историй.