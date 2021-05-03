Анри: "Эк уже обратился к Кроенке"

Тьерри Анри Легенда "Арсенала" Тьерри Анри подтвердил свое участие в проекте Даниэля Эка по выкупу лондонского клуба у Стэна и Джоша Кроенке.

Разговоры о том, что Эк попытается купить "Арсенал" у Кроенке начинают приобретать очертания. Сооснователь Spotify уже сделал официальный запрос, который до конца текущей недели подкрепит предложением в 1.8 млрд. фунтов.

Анри, как и Деннис Бергкамп с Патриком Виейра, поддерживает инициативу Эка и надеется, что Кроенке будут открыты к диалогу.

"Я кое-что расскажу. Он уже обратился к Кроенке и лично объявил, что уже собрал средства, чтобы выдвинуть хорошее предложение".

"Теперь они (Кроенке) должны выслушать. Многие люди кричат, что хотят изгнать владельцев клуба. Мы стараемся предложить решение, которое вовлечет фантов в процесс и вернет ДНК клуба".

"Это вопрос переговоров, но он (Эк) уже установил контакт".

"Думаю, это будет долгий и непростой процесс без гарантии успеха. Но я бы хотел заверить, что Даниэль не отступит, он будет ждать, пока владельцы не ответят ему, хотят ли они продать".

"Это займет много времени, но мы знаем, чего хотим. В первую очередь нам нужно убедиться, что мы действительно это можем, если владельцы готовы выслушать нас", — сообщил Анри в эфире Sky Sports.


Метки Анри, Арсенал, Кроенке, Эк

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2021 21:00

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  1. dallaslp 03.05.2021 21:06 # dallaslp
    какой у него статус, кто он такой вообще? просто хайпится (Анри)

    (ответить)

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