Овермарс советует Ван де Беку остаться в "Юнайтед"

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс посоветовал своему бывшему игроку Донни Ван де Беку не спешить с уходом из "Манчестер Юнайтед".

После своего дорогостоящего перехода из "Аякса" Ван де Бек отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, причем второй раз это случилось еще в декабре 2020.



В прессе вовсю ходят слухи, что Донни недоволен своей ситуацией и помышляет о смене клуба, однако Овермарс считает, что 24-летний полузащитник не должен отчаиваться.



"Я лишь думаю, что Донни должен остаться на следующий год и сражаться за место в стартовом составе. Не нужно уходить так быстро", — сообщил Овермарс NOS.



Своим мнением о ситуации Ван де Бека поделился исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар.



"Конечно, я сочувствую Донни. До перехода в "Юнайтед" он проделал идеальный путь. Он попал в первую команду "Аякса" из академии, стал основным игроком, завоевал трофеи, проявил себя в Европе".



"Однако у "Манчестер Юнайтед" слишком сыгранная полузащита, и другие полузащитники совсем не получают травм. Ему сложно", — сообщил Ван дер Сар ESPN.