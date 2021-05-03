Гвардиола: "Ответный полуфинал Лиги Чемпионов сложнее финала"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил свою команду, что ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов против ПСЖ будет сложнее, чем финал.

Победа "горожан" со счетом 1:2 в Париже означает, что ПСЖ необходимо забивать минимум дважды на "Этихад" во вторник вечером.

Однако после победы в Лиге Чемпионов с "Барселоной" в 2011 году Гвардиола понимает, что пробиться в финал будет чрезвычайно сложно.

"Мой опыт говорит о том, что полуфинал — это всегда сложно".

"Здесь ты играешь с учетом результата первого матча и держа в уме финал, поэтому иногда ты можешь забыть, что нужно сделать: выиграть матч, который играешь".

"Ответный полуфинальный матч — это всегда сложно, и так было всегда. Финал — это совсем другое", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2021 19:00

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  1. scouser2005 03.05.2021 19:29 # scouser2005
    Финал ЛЧ 2011 это просто смех.. барса против манков...

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  2. scouser2005 03.05.2021 19:25 # scouser2005
    Всё ясно с горожанками.. Отсосут французский хер на арабском стадионе ))

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  3. ganinilyha 03.05.2021 19:07 # ganinilyha
    Ой пепка, твои же слова тебе и аукнутся, проебёшь нам финал

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  4. true-manc 03.05.2021 19:00 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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