Гвардиола: "Ответный полуфинал Лиги Чемпионов сложнее финала"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил свою команду, что ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов против ПСЖ будет сложнее, чем финал.
Победа "горожан" со счетом 1:2 в Париже означает, что ПСЖ необходимо забивать минимум дважды на "Этихад" во вторник вечером.
Однако после победы в Лиге Чемпионов с "Барселоной" в 2011 году Гвардиола понимает, что пробиться в финал будет чрезвычайно сложно.
"Мой опыт говорит о том, что полуфинал — это всегда сложно".
"Здесь ты играешь с учетом результата первого матча и держа в уме финал, поэтому иногда ты можешь забыть, что нужно сделать: выиграть матч, который играешь".
"Ответный полуфинальный матч — это всегда сложно, и так было всегда. Финал — это совсем другое", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
03.05.2021 19:00
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Последние комментарии:
Финал ЛЧ 2011 это просто смех.. барса против манков...
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Всё ясно с горожанками.. Отсосут французский хер на арабском стадионе ))
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Ой пепка, твои же слова тебе и аукнутся, проебёшь нам финал
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КОРОЛЬ!!!
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