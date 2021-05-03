Гвардиола: "Ответный полуфинал Лиги Чемпионов сложнее финала"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил свою команду, что ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов против ПСЖ будет сложнее, чем финал.

Победа "горожан" со счетом 1:2 в Париже означает, что ПСЖ необходимо забивать минимум дважды на "Этихад" во вторник вечером.



Однако после победы в Лиге Чемпионов с "Барселоной" в 2011 году Гвардиола понимает, что пробиться в финал будет чрезвычайно сложно.



"Мой опыт говорит о том, что полуфинал — это всегда сложно".



"Здесь ты играешь с учетом результата первого матча и держа в уме финал, поэтому иногда ты можешь забыть, что нужно сделать: выиграть матч, который играешь".



"Ответный полуфинальный матч — это всегда сложно, и так было всегда. Финал — это совсем другое", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.