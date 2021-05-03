"Юнайтед" отрицает, что фанатов на стадион пустил персонал клуба

"Манчестер Юнайтед" опроверг слухи о том, что персонал "Олд Траффорд" вступил в сговор с фанатами, пустив тех внутрь стадиона.

Напомним, акция протеста фанатов "Юнайтед" против владельцев клуба Глэйзеров накануне обернулась прорывом части людей на футбольное поле "Олд Траффорд".



В прессе также появились слухи, что персонал стадиона поддержал протест и пустил фанатов внутрь. На одном из видео, распространенных в социальных сетях, стюард гостеприимно распахивает калитку перед болельщиками для выхода на поле.



Однако сегодня "красные дьяволы" выпустили заявление по этому поводу, описав подробности проникновения и исключив участие в процессе персонала.



"Сообщения в медиа и социальных сетях о том, что протестующие получили доступ к стадиону и полю с помощью гейта, открытого персоналом клуба, совершенно не соответствуют действительности", — гласит заявление "Юнайтед".