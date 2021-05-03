Гвардиола: "Нам придется страдать против ПСЖ"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде придется "страдать" против ПСЖ в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

Блестящая игра во втором тайме позволила "горожанам" одержать победу 1:2 в первом полуфинальном матче, однако Гвардиола не думает, что ответная встреча сложится столь же легко, как те 45 минут.



"Ты не можешь сыграть все 90 минут так, как мы второй тайм (в Париже). Этому не бывать. Нам будет тяжело, нам придется страдать. Уверен, мы хорошо на это отреагируем и подстроимся. Ты должен мысленно представить, что тебе нужно сделать".



"Это не отличается от того, что мы делали последние восемь месяцев. Мы не требуем ничего особенного. В Премьер-Лиге тебе всегда приходится очень тяжело, там тот же уровень, что и в матчах против ПСЖ, да и другие матчи в Лиге Чемпионов были сложными".



"Чтобы сделать то, что мы сделали в нынешнем сезоне, нужно сохранять спокойствие в сложные моменты, брать мяч и стараться почувствовать ритм, стремясь к победе в матче. Исход зависит от того, насколько большими будут твои шансы. У игроков должно быть желание сделать шаг вперед и коллективно сказать себе: "Мы хотим выиграть матч".



"У них исключительная команда, и каждый знает это. Они могут создать нечто неожиданное для всех. Конечно, я держу в уме их качества, но наши впечатления от того, на что они способны, еще свежи. В то же время мы узнали, как хороши можем быть сами".



"Завтра в восемь вечера мы попробуем снова. Это не будет сложно", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.