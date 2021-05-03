Лукаку хочет продолжать выступать за "Интер"

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку дал понять, что не заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу.

На прошлой неделе издание The Telegraph сообщило, что о возвращении Лукаку задумывается "Челси", где Ромелу в свое время не удалось заиграть в силу возраста.



Однако накануне Лукаку, забивший 21 гол и отдавший 10 результативных передач в этом сезоне Серии А, отпраздновал чемпионство с "Интером" и менять обстановку явно не собирается.



"Я так рад за всех фанатов "Интера" в мире, за команду, за персонал, за президента и каждого".



"Это был удивительный год для нас, и я по-настоящему горжусь выступать за "Интер". Я захотел выйти сюда (на улицы) и отпраздновать вместе с людьми. Я сказал своим друзьям, что это лучший способ".



"Для меня и многих моих партнеров по команде это наш первый титул лиги, так что мы хотим насладиться этим вместе".



"Прошлый год тоже был хорошим, но этот — лучший в моей карьере. Это удивительно, и я надеюсь продолжать в то же духе. Я хочу поблагодарить каждого, я по-настоящему счастлив", — сообщил Лукаку Sky Sport Italia.