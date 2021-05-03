Касорла: "Артета — правильный человек для "Арсенала"

Бывший полузащитник "Арсенала" Санти Касорла уверен, что Микель Артета — правильный человек, чтобы вести "канониров" вперед.

Несмотря на продвижение в Лиге Европы, Артета регулярно подвергается критике в нынешнем сезоне, и это в первую очередь связано с нестабильными результатами в Премьер-Лиге.



Однако Касорла, чей "Вильярреал" является соперником "Арсенала" по полуфиналу Лиги Европы, призывает дать Артете время. По мнению Санти, проблемы, с которыми столкнулись "канониры", были неизбежны.



"Думаю, он правильный человек, чтобы развивать клуб. После ухода Венгера сложного периода было не избежать — клуб должен адаптироваться к другому стилю, другой философии, другому видению футбола".



"Микель обладает четким представлением насчет того, как он хочет играть в футбол. Они в полуфинале Лиги Европы, а в прошлом сезоне выиграли Кубок Англии".



"Им не хватает стабильности, но вы должны дать ему время. Думаю, в клубе верят, что Микель способен заставить команду играть хорошо и добиваться высоких целей".



"Мы с Микелем большие друзья, и я всегда рад его успехам и успехам клуба, потому что я все еще "канонир", — цитирует Касорлу Football.London.