Эллардайс открыт к работе с "Вест Бромвичем" в Чемпионшипе

Главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс заявил, что он открыт к работе с "дроздами" в Чемпионшипе.

В декабре Эллардайс брался за работу на "Хоторнс" с репутацией специалиста, который никогда не понижался в классе.



Однако свою миссию Большой Сэм, судя по всему, провалит. "Вест Бромвич" находится в 11 очках от спасительного места в преддверии матча против "Вулверхэмптона" в понедельник.



Контракт Эллардайса действителен еще целый год, однако 66-летнему тренеру нужны гарантии насчет состава и трансферного бюджета, чтобы продолжить свою работу.



"Это зависит от того, о чем мы сможем договориться. Я имею ввиду вещи, которые нужны для возвращения в Премьер-Лигу с первой попытки".



"Мы не можем провести эти переговоры, пока наша судьба не будет решена".



"Если это то, чего хочет клуб и чего хочу я, тогда нужно соблюсти определенные критерии, как и когда я переходил в клуб" — цитирует Эллардайса Daily Mail.