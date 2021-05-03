Эллардайс открыт к работе с "Вест Бромвичем" в Чемпионшипе
Главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс заявил, что он открыт к работе с "дроздами" в Чемпионшипе.
В декабре Эллардайс брался за работу на "Хоторнс" с репутацией специалиста, который никогда не понижался в классе.
Однако свою миссию Большой Сэм, судя по всему, провалит. "Вест Бромвич" находится в 11 очках от спасительного места в преддверии матча против "Вулверхэмптона" в понедельник.
Контракт Эллардайса действителен еще целый год, однако 66-летнему тренеру нужны гарантии насчет состава и трансферного бюджета, чтобы продолжить свою работу.
"Это зависит от того, о чем мы сможем договориться. Я имею ввиду вещи, которые нужны для возвращения в Премьер-Лигу с первой попытки".
"Мы не можем провести эти переговоры, пока наша судьба не будет решена".
"Если это то, чего хочет клуб и чего хочу я, тогда нужно соблюсти определенные критерии, как и когда я переходил в клуб" — цитирует Эллардайса Daily Mail.
03.05.2021 14:00
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Последние комментарии:
Леол, на этот раз никчёмный старый шарлатан не отскочил и вылетел)
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даю 100 к 1, что он не вернётся в АПЛ с Бромвичем
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Лол, уже и забыл наверное какого это работать больше чем заключительные пол года.
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Там и без него старых пердунов хватает. Всяких там Мобреев, О' Нилов, МакКартни, Уорноков.
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кстати, походу, это будет первый раз, когда Биг Сэм со своей любой командой в шип провалится.
то ли дело залупенсы - чаще в шипе были, чем аплочку брали)
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Надеюсь провалится там и больше не даст вью
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