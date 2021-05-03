"Боруссия" готова отпустить Санчо за 87 млн. фунтов

Дортмундская "Боруссия" готова отпустить вингера Джейдона Санчо из клуба за 100 миллионов евро (87 млн. фунтов).

Санчо связывали с отъездом из Дортмунда еще прошлым летом, однако тогда "Боруссия" установила за свою звезду заградительную цену в 120 млн. евро (104 млн. фунтов), что оказалось чересчур для клубов вроде "Манчестер Юнайтед".



После окончания этого сезона от контракта Санчо останется только два года. Это обстоятельство, а также глобальный экономический кризис заставляют "Боруссию" назначить более адекватную цену за Джейдона.



Как утверждает ESPN со ссылкой на свои источники в Дортмунде, "Боруссия" действительно пересмотрела цену за 21-летнего игрока сборной Англии в преддверии летнего трансферного окна и теперь готова довольствоваться компенсацией в 87 млн. фунтов.



Несмотря на слабый старт сезона, постепенно Санчо вернулся в форму и к настоящему моменту может похвастать 12 голами и 18 результативными передачами в 34 матчах с учетом всех соревнований, что должно привлечь интерес к Джейдону со стороны больших клубов.