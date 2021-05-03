Рой Кин — о протесте фанатов МЮ: "Это только начало"
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин предупредил владельцев клуба с "Олд Траффорд", что воскресная акция протеста фанатов — это "только начало".
Накануне тысячи возмущенных фанатов вышли к "Олд Траффорд", чтобы выразить свой протест Глэйзерам. В результате этой акции был отложен матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
В этой ситуации Кин занимает сторону фанатов, ожидая, что те продолжат свою борьбу с Глэйзерами.
"Фанаты поступили таким образом, потому что они любят клуб. У Глэйзеров другое отношение к клубу, что они показали историей с Суперлигой".
"Думаю, это назревало несколько лет. Я имею ввиду это разочарование. Фанаты вышли и сказали, что с них хватит. Между ними и владельцами давно нарушен диалог".
"Этот клуб управляется недостаточно хорошо. Когда фанаты смотрят на владельцев, то чувствуют, что те заинтересованы лишь в зарабатывании денег. Сегодня они сделали громкое заявление, заставив отменить игру".
"Иногда тебе нужен какой-нибудь поступок, чтобы тебя заметили, и теперь весь мир обратит внимание на случившееся".
"Надеюсь, владельцы "Манчестер Юнайтед" скажут: "Эти фанаты чертовски серьезны". Потому что это только начало, запомните мои слова".
"Это только начало со стороны фанатов "Юнайтед", и их план в том, чтобы заставить владельцев "Юнайтед" сдаться и продать клуб", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
03.05.2021 12:00
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купит какой-нибудь майк эшли и будут проситься обратно
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Фанаты аахуели немного, черти барные еще будут диктовать как кому вести их бизнес, совсем клоунаду навели и эти кудахтающие куры как невил и кин только подливают в пламя, еще раз отложат матч , дисквалифицировать нахер команду и пролететь мимо всех турниров, пусть фанаты радуются
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глейзеры вроде просили 4 млрд, кто-то предложил такие деньги? или такая сумма за клуб, который так любят, показалась чрезмерной? но это же всего лишь деньги, почему фанаты жадничают?
на одной стороне стабильно прибыльный актив, обеспечивающий жизнь владельцам, с другой - несколько недовольных болельщиков, копошащихся в обычном английском городке. что же выберет американский капиталист?
нужен клуб? собирайте деньги и выкупайте по запрашиваемой цене, иначе идите нахуй, все же логично
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