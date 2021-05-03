Рой Кин — о протесте фанатов МЮ: "Это только начало"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин предупредил владельцев клуба с "Олд Траффорд", что воскресная акция протеста фанатов — это "только начало".

Накануне тысячи возмущенных фанатов вышли к "Олд Траффорд", чтобы выразить свой протест Глэйзерам. В результате этой акции был отложен матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля".



В этой ситуации Кин занимает сторону фанатов, ожидая, что те продолжат свою борьбу с Глэйзерами.



"Фанаты поступили таким образом, потому что они любят клуб. У Глэйзеров другое отношение к клубу, что они показали историей с Суперлигой".



"Думаю, это назревало несколько лет. Я имею ввиду это разочарование. Фанаты вышли и сказали, что с них хватит. Между ними и владельцами давно нарушен диалог".



"Этот клуб управляется недостаточно хорошо. Когда фанаты смотрят на владельцев, то чувствуют, что те заинтересованы лишь в зарабатывании денег. Сегодня они сделали громкое заявление, заставив отменить игру".



"Иногда тебе нужен какой-нибудь поступок, чтобы тебя заметили, и теперь весь мир обратит внимание на случившееся".



"Надеюсь, владельцы "Манчестер Юнайтед" скажут: "Эти фанаты чертовски серьезны". Потому что это только начало, запомните мои слова".



"Это только начало со стороны фанатов "Юнайтед", и их план в том, чтобы заставить владельцев "Юнайтед" сдаться и продать клуб", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.