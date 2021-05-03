Упамекано объяснил, почему он отверг интерес из Премьер-Лиги
Защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано объяснил, почему он отверг интерес клубов вроде "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуля".
Напомним, в середине февраля стало известно, что по окончании сезона Упамекано перейдет в "Баварию". Этому предшествовали многие месяцы спекуляций о трансфере Дайо в один из больших клубов Премьер-Лиги.
Однако 22-летний француз решил не покидать Бундеслигу, где он ощущает себя очень комфортно и где теперь сможет выступать за сильнейшую команду.
"Я довольно быстро почувствовал, что хочу остаться в Германии и в Бундеслиге. Мне нравится здесь, мне нравится уровень матчей, фанаты, стадионы".
"Когда обращается "Бавария", ты испытываешь гордость. Потому что это высший комплимент для тебя, особенно когда ты сам играешь в Лейпциге", — сообщил Упамекано Sport Buzzer.
03.05.2021 11:00
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Быть на мерседесе среди жигулей хорошо и комфортно. Но вот на мерседесе среди ландкрузеров и прочих внедорожников опасян по бездорожью
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Зассал
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