Невилл: "Владельцы "Ливерпуля" в отчаянии"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл перечислил четыре признака отчаяния владельцев "Ливерпуля" из компании Fenway Sports Group.
Как и остальные представители "большой шестерки" Премьер-Лиги, "Ливерпуль" сильно расстроил своих фанатов участием в проекте Европейской Суперлиги.
Фанаты "Челси", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" уже успели провести массовые акции протеста, и Невилл не удивится, если поклонники "Ливерпуля" выйдут на улицы следующими.
"Давайте немного поговорим о FSG. За последние 12 месяцев мы увидели четыре признака их отчаяния. Они отчаянно пытаются что-то придумать и действуют скрытно".
"Они заставили своих игроков пойти на понижение зарплат, что очень непохоже на "Ливерпуль", они продвигали проект "Большая Картина" и пытались убрать правило, по которому для принятия решений нужны голоса 14 клубов из 20".
"А теперь, совместно с Глэйзерами, они попытались создать Суперлигу".
"Это отчаянные шаги со стороны владельцев "Ливерпуля". Думаю, они переживают сложные времена в экономическом плане, как и куча бизнесов по всему миру, но они действуют отчаянно".
"Я согласен, что в данный момент фанаты "Манчестер Юнайтед" больше злятся на Глэйзеров, чем фанаты "Ливерпуля" на владельцев своего клуба. Но фанаты "Ливерпуля" должны увидеть исходящую от FSG опасность, потому что они действуют отчаянно и скрытно", — сообщил Невилл в эфире.
03.05.2021 10:00
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Последние комментарии:
Он вообще видит что за год на дворе, каждый клуб пытается понизить зарплаты, а некоторые даже увольняют работников
Мне кажется, что невила и кару надо добавить в список с the sun
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У Невилла с Каррагером соревнования, чей высер тупее.
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совсем уже ебанулся. интересно через сколько бы разорился бизнес невила, если б он у него был? наверняка не дотянул до длительности тренерской карьеры.
чем больше такие "эксперты" говорят тем явнее показывают свой низкий уровень образования, ведут себя как 10летние школьники-бунтари. но скаю наверно норм, на провокациях изи поднимать рейтинги
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параша с портовыми проституками до чего же заторможенные дауны
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у Невилла Мать из СССР что ли
откуда у этого дибила совковое мышление типа "я в говне, а почему мой сосед не в говне?"
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о боже, да всем насрать (с)
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"Ливерпуль - клуб с низкой социальной ответственностью" (c) мой брат и мудрец Kojan
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