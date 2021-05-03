Невилл: "Владельцы "Ливерпуля" в отчаянии"

Гари Невилл Эксперт Sky Sports Гари Невилл перечислил четыре признака отчаяния владельцев "Ливерпуля" из компании Fenway Sports Group.

Как и остальные представители "большой шестерки" Премьер-Лиги, "Ливерпуль" сильно расстроил своих фанатов участием в проекте Европейской Суперлиги.

Фанаты "Челси", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" уже успели провести массовые акции протеста, и Невилл не удивится, если поклонники "Ливерпуля" выйдут на улицы следующими.

"Давайте немного поговорим о FSG. За последние 12 месяцев мы увидели четыре признака их отчаяния. Они отчаянно пытаются что-то придумать и действуют скрытно".

"Они заставили своих игроков пойти на понижение зарплат, что очень непохоже на "Ливерпуль", они продвигали проект "Большая Картина" и пытались убрать правило, по которому для принятия решений нужны голоса 14 клубов из 20".

"А теперь, совместно с Глэйзерами, они попытались создать Суперлигу".

"Это отчаянные шаги со стороны владельцев "Ливерпуля". Думаю, они переживают сложные времена в экономическом плане, как и куча бизнесов по всему миру, но они действуют отчаянно".

"Я согласен, что в данный момент фанаты "Манчестер Юнайтед" больше злятся на Глэйзеров, чем фанаты "Ливерпуля" на владельцев своего клуба. Но фанаты "Ливерпуля" должны увидеть исходящую от FSG опасность, потому что они действуют отчаянно и скрытно", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Fenway Sports Group, Ливерпуль, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. ignatik 03.05.2021 11:33 # ignatik
    Он вообще видит что за год на дворе, каждый клуб пытается понизить зарплаты, а некоторые даже увольняют работников
    Мне кажется, что невила и кару надо добавить в список с the sun

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  2. sausage 03.05.2021 10:51 # sausage
    У Невилла с Каррагером соревнования, чей высер тупее.

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  3. liverfun 03.05.2021 10:50 # liverfun
    совсем уже ебанулся. интересно через сколько бы разорился бизнес невила, если б он у него был? наверняка не дотянул до длительности тренерской карьеры.
    чем больше такие "эксперты" говорят тем явнее показывают свой низкий уровень образования, ведут себя как 10летние школьники-бунтари. но скаю наверно норм, на провокациях изи поднимать рейтинги

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  4. meshuggah 03.05.2021 10:27 # meshuggah
    параша с портовыми проституками до чего же заторможенные дауны

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  5. alexander-arnold 03.05.2021 10:21 # alexander-arnold
    у Невилла Мать из СССР что ли
    откуда у этого дибила совковое мышление типа "я в говне, а почему мой сосед не в говне?"

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  6. vertigo-92 03.05.2021 10:07 # vertigo-92
    о боже, да всем насрать (с)

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  7. true-manc 03.05.2021 10:01 # true-manc
    "Ливерпуль - клуб с низкой социальной ответственностью" (c) мой брат и мудрец Kojan

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