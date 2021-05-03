Невилл: "Владельцы "Ливерпуля" в отчаянии"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл перечислил четыре признака отчаяния владельцев "Ливерпуля" из компании Fenway Sports Group.

Как и остальные представители "большой шестерки" Премьер-Лиги, "Ливерпуль" сильно расстроил своих фанатов участием в проекте Европейской Суперлиги.



Фанаты "Челси", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" уже успели провести массовые акции протеста, и Невилл не удивится, если поклонники "Ливерпуля" выйдут на улицы следующими.



"Давайте немного поговорим о FSG. За последние 12 месяцев мы увидели четыре признака их отчаяния. Они отчаянно пытаются что-то придумать и действуют скрытно".



"Они заставили своих игроков пойти на понижение зарплат, что очень непохоже на "Ливерпуль", они продвигали проект "Большая Картина" и пытались убрать правило, по которому для принятия решений нужны голоса 14 клубов из 20".



"А теперь, совместно с Глэйзерами, они попытались создать Суперлигу".



"Это отчаянные шаги со стороны владельцев "Ливерпуля". Думаю, они переживают сложные времена в экономическом плане, как и куча бизнесов по всему миру, но они действуют отчаянно".



"Я согласен, что в данный момент фанаты "Манчестер Юнайтед" больше злятся на Глэйзеров, чем фанаты "Ливерпуля" на владельцев своего клуба. Но фанаты "Ливерпуля" должны увидеть исходящую от FSG опасность, потому что они действуют отчаянно и скрытно", — сообщил Невилл в эфире.