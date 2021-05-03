Рой Кин: "Надеюсь, Кавани уйдет из "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин выразил надежду, что нападающий Эдинсон Кавани покинет "Олд Траффорд" грядущим летом.

На днях в прессе появилась информация о том, что Кавани склоняется к продлению своего истекающего контракта на следующий сезон.



Однако Кин просто не видит "красных дьяволов" среди претендентов на титул Премьер-Лиги с 34-летним уругвайцем в качестве основного нападающего.



"В каком-то смысле я надеюсь, что он уйдет, потому что в противном случае они могут подумать: "Нам не нужно приглашать другого нападающего".



"Ему 34, и если вы надеетесь, что Кавани приведет "Юнайтед" к титулу в следующем году, то можете забыть об этом".



"Он годится только на роль запасного нападающего, но он не хочет быть запасным нападающим, поэтому он и сомневается. Плюс есть семейные причины", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.