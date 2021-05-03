Мойес: "Вест Хэм" не будет покупать Абрахэма за 40 млн. фунтов"

Тэмми Абрахэм Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что его клуб не будет покупать нападающего "Челси" Тэмми Абрахэма по озвученной прессой цене.

Согласно слухам, "Челси" открыт к продаже Абрахэма, который не проходит в стартовый состав при Томасе Тухеле, но хочет за своего воспитанника 40 миллионов фунтов.

"Вест Хэм" называется одним из главных претендентов на Тэмми, однако Мойес скептически оценивает шансы своего клуба заполучить 23-летнего англичанина.

"Если это правда (про 40 миллионов фунтов), то мы не у дел. Совершенно не у дел".

"У нас нет такого рода денег, и нам не нужно покупать нападающего по такой цене, нет".

"Это примерно весь наш бюджет, хотя насчет этого нельзя быть уверенным. Не думаю, что мы потратили бы все на одного игрока. Я был бы удивлен", — цитирует Мойеса Sky Sports.


Метки Абрахэм, Вест Хэм, Мойес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2021 08:00

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  1. dallaslp 03.05.2021 08:03 # dallaslp
    стоило бы проверить слова Мойеса на расизм в отношении Абрахама

    (ответить)

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