Кин советует "Юнайтед" купить Грилиша и Кейна

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин посоветовал "красным дьяволам" купить плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша и нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Судя по всему, этот сезон "Юнайтед" комфортно завершит на втором месте в Премьер-Лиге, однако Кин считает, что для борьбы с "Манчестер Сити" за титул в следующем году "дьяволам" потребуется серьезное усиление.



"Я по-прежнему чувствую, что им не хватает двух-трех игроков, чтобы конкурировать с "Манчестер Сити". Они все еще уступают им. Им по-прежнему нужен нападающий мирового уровня, а также еще один полузащитник и, возможно, центральный защитник. Но я бы сделал приоритетом нападающего и полузащитника".



"Я размышлял над этим последние недели и считаю, что Харри Кейн — сколько бы он ни стоил — великолепно бы подошел на роль нападающего "Юнайтед". В полузащиту я бы взял Грилиша, потому что "Юнайтед" не хватает такого особенного игрока. Думаю, ему понравилось бы играть на "Олд Траффорд".



"Болельщики полюбили бы его. Я восхищаюсь той огромной смелостью, которую Джек демонстрирует на поле. Он всегда хочет принимать мяч на клочке пространства. Он улучшил свой конечный продукт в последние год-два. Он превосходный игрок, а Кейн в свою очередь стал бы гарантией голов".



"Будет ли сложно заполучить их двоих? Вы можете поставить свою жизнь на то, что будет сложно, но "Юнайтед" обязан стремиться к тому, чтобы приглашать лучших, иначе в следующем году мы снова будем говорить о том, что они были близко", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.