Светская хроника за понедельник

"Манчестер Сити" готов продать Рахима Стерлинга. "Манчестер Юнайтед" определил трех игроков на замену Полю Погба. Роберто Мартинес открыт к возвращению в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готов продать вингера Рахима Стерлинга. (Football Insider)



"Эвертон" готов побороться за нападающего Серхио Агэро, покидающего "Сити" свободным агентом. (Daily Star)



"Манчестер Юнайтед" не позволит полузащитнику Донни Ван де Беку вернуться в "Аякс" на правах аренды. (The Sun)



"Юнайтед" рассматривает Деклана Райса, Уилфрида Ндиди и Сауля Ньигеса на замену Полю Погба. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" задумывается о продаже полузащитника Наби Кейта грядущим летом. (Sunday World)



"Челси" готов поспорить с "Барселоной" за полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо. (Calciomercato)



"Милан" следит за нападающим "Челси" Тэмми Абрахэмом. (Evening Standard)



Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра не вернется в "Атлетико" в следующем сезоне. (Mundo Deportivo)



"Лестер" продолжает переговоры о покупке полузащитника "Лилля" Бубакари Сумаре. (ESPN)



"Астон Вилла" нацелилась на защитника "Юнайтед" Акселя Туанзебе. (Football Insider)



Вернувшийся в Премьер-Лигу "Уотфорд" предложит контракт своему бывшему игроку Эшли Янгу. (ESPN)



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Главный тренер "Фулхэма" Скотт Паркер может получить работу в "Тоттенхэме". (Football Insider)



Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес открыт к возвращению в Премьер-Лигу после Евро-2020. (The Sun)



Технический спонсор "Юнайтед" Adidas недоволен тем, как слабо продаются футболки "красных дьяволов" в последнее время. (Daily Mail)



Одному офицеру полиции потребовалась срочная медицинская помощь после акции протеста фанатов "Юнайтед" в воскресенье. (Daily Star)



"Юнайтед" не грозит техническое поражение за срыв матча против "Ливерпуля", но "дьяволов" могут оштрафовать. (Daily Star)



Премьер-Лига продолжает открытое еще два года назад расследование в отношении "Сити" насчет возможных нарушений правил ФФП. (Daily Mirror)



Фирма бывшего вингера "Сандерленда" Адама Джонсона была ликвидировала с задолженностью по налогам свыше 500 тысяч фунтов. (Daily Mirror)