Кин: "Одна из слабейших команд "Арсенала", что я когда-либо видел"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что у "Арсенала" еще никогда не было такой слабой команды, чем сейчас.

К воскресному матчу Премьер-Лиги против "Ньюкасла" "Арсенал" подходил, располагаясь в нижней половине турнирной таблицы.



Комментируя матч на "Сен-Джеймс Парк", Кин порассуждал над формой "канониров" в Премьер-Лиге и назвал главной проблемой лондонцев игру в атаке.



"Арсенал" так плох. Обычно, критикуя "Арсенал", мы критикуем их оборонительную игру, но эта команда очень плохо атакует. Они забивают недостаточно голов".



"Конечно, их приоритет — выиграть Лигу Европы и попасть в Лигу Чемпионов, что стало бы большим импульсом для клуба. Но их форма в Премьер-Лиге ужасна".



"В предыдущие годы, когда "Арсенал" не добивался успехов, ты хотя бы получал удовольствие от их игры. Но за этим "Арсеналом" наблюдать не хочется, они плохо атакуют".



"Сейчас у "Арсенала" одна из слабейших команд, что я когда либо видел. Им не хватает лидерских качеств, мастерства, характера. Я бы не ожидал слишком многого от этой команды", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.