"Тоттенхэм" сокрушил "Шеффилд Юнайтед" благодаря хет-трику Бэйла

Первый с декабря 2012 хет-трик Гарета Бэйла в Премьер-Лиге обеспечил "Тоттенхэму" крупную победу над "Шеффилд Юнайтед" — 4:0.

Относительно проигранного финала Кубка Лиги в стартовый состав "шпор" вернулись Деле Алли и Гарет Бэйл, заменив Харри Уинкса и Лукаса Моуру.



У "клинков" лишь Крис Бэшем поменял Кина Брайана в старте.



"Тоттенхэм сразу же стал доминировать и создавать момент за моментом, но удары Харри Кейна и Сона Хен Мина были остановлены голкипером гостей Аароном Рамсдейлом.



На 18-й минуте, после еще одного удара Кейна, Рамсдейл был уже бессилен спасти свою команду, но Бэшем остановил мяч на линии ворот.



В конце концов давление хозяев принесло свои плоды. Серж Орье подхватил отбитый за пределы штрафной мяч и вернул его внутрь площадки, где Бэйл в касание перебросил снаряд через Рамсдейла — 1:0.



В начале второго тайма Сон, получив длинный пас со своей половины поля, реализовал выход один на один, однако гол не был засчитан — система VAR обнаружила офсайд у южнокорейца.



На 61-й минуте уже Бэйлу предоставилась возможность убежать в прорыв, и Гарет, воспользовавшись пасом Сона, удвоил счет — 2:0.



Спустя восемь минут Бэйл и вовсе оформил хет-трик, без сопротивления пробив с линии штрафной площади — 3:0.



На 77-й минуте счет стал просто неприличным. Сон поразил ворота Рамсдейла дальним ударом с касанием штанги — 4:0.



На этом "шпоры" успокоились. В концовке у "клинков" появилась некоторая свобода, но на гол престижа они не наиграли.



У игроков "Тоттенхэма" определенно взыграла гордость после поражения от "Манчестер Сити" на "Уэмбли" неделю назад, а занимающий последнее место "Шеффилд Юнайтед" просто оказался подходящим соперником — отсюда и столь крупный счет.



"Тоттенхэм" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче