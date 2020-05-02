Невилл: "Это следствие действий Глэйзеров"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл поддержал протестующих фанатов "Манчестер Юнайтед" и призвал Глэйзеров продать клуб.

Воскресная акция протеста фанатов "Юнайтед" против Глэйзеров близ "Олд Траффорд" обернулась отменой матча с "Ливерпулем" по соображениям безопасности.



Однако Невилл винит в случившемся только владельцев "Юнайтед", считая, что нечто подобное давно назревало.



"Это следствие действий владельцев владельцев "Манчестер Юнайтед" две недели назад. К владельцам и раньше существовало общее недоверие и неприязнь, но две-три недели назад фанаты не протестовали".



"Со стороны фанатов существует огромное недовольство. Они практически кричат, что с них хватит".



"Семейство Глэйзеров упрямо гнет свою линию много лет. Думаю, они уже давно не соответствуют тем финансовым требованиям, которые нужны такого рода клубу".



"Стадион ржавеет и гниет. Тренировочная база не входит даже в пятерку лучших в этой стране".



"Их уже 10 лет нет в полуфинале Лиги Чемпионов, а Премьер-Лигу они не выигрывают восемь лет. Земля возле базы не используется и выглядит заброшенной, тогда как каждый другой клуб стремится развивать свою инфраструктуру и улучшать зрительский опыт".



"Глэйзеры не соответствуют финансовыми требованиям клуба, и фанаты говорят, что их время закончилось".



"Они сделают целое состояние, если продадут клуб. Если они выставят клуб на продажу, это будет подходящее время. Это было бы благородно с их стороны", — сообщил Невилл в эфире.