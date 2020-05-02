Невилл: "Это следствие действий Глэйзеров"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл поддержал протестующих фанатов "Манчестер Юнайтед" и призвал Глэйзеров продать клуб.
Воскресная акция протеста фанатов "Юнайтед" против Глэйзеров близ "Олд Траффорд" обернулась отменой матча с "Ливерпулем" по соображениям безопасности.
Однако Невилл винит в случившемся только владельцев "Юнайтед", считая, что нечто подобное давно назревало.
"Это следствие действий владельцев владельцев "Манчестер Юнайтед" две недели назад. К владельцам и раньше существовало общее недоверие и неприязнь, но две-три недели назад фанаты не протестовали".
"Со стороны фанатов существует огромное недовольство. Они практически кричат, что с них хватит".
"Семейство Глэйзеров упрямо гнет свою линию много лет. Думаю, они уже давно не соответствуют тем финансовым требованиям, которые нужны такого рода клубу".
"Стадион ржавеет и гниет. Тренировочная база не входит даже в пятерку лучших в этой стране".
"Их уже 10 лет нет в полуфинале Лиги Чемпионов, а Премьер-Лигу они не выигрывают восемь лет. Земля возле базы не используется и выглядит заброшенной, тогда как каждый другой клуб стремится развивать свою инфраструктуру и улучшать зрительский опыт".
"Глэйзеры не соответствуют финансовыми требованиям клуба, и фанаты говорят, что их время закончилось".
"Они сделают целое состояние, если продадут клуб. Если они выставят клуб на продажу, это будет подходящее время. Это было бы благородно с их стороны", — сообщил Невилл в эфире.
02.05.2021 23:00
Просмотров: 795
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
кому интересны новости о бывшем топе, хз
(ответить)
Невил не перестает всем напоминать какой он долбоеб.
(ответить)
Это бизнес гребаный ты спец, что обосрался в Валенсии, закрой свой рот и держи микрофон покрепче, так как ничего другого в этой жизни ты не умеешь, иногда складывается впечатление что он болеет за ливер, такой же дегенерат как и половина местных ущербов
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий