Грэм Сунесс защищает Глэйзеров

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс выступил в защиту семейства Глэйзеров, владеющего "Манчестер Юнайтед".

Скандал с Европейской Суперлигой заставил вспыхнуть давно тлевший конфликт фанатов "Юнайтед" и Глэйзеров, что вылилось в массовую акцию протеста перед матчем Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.



Возмущенные фанаты даже прорвались внутрь "Олд Траффорд", из-за чего матч был отложен, однако Сунесс считает, что гнев болельщиков направлен не туда.



"Я не думаю, что эти протесты на что-нибудь повлияют. С момента ухода Ферги на пенсию Глэйзеры позволили сменявшим друг друга тренерам потратить более миллиарда фунтов. Кажется, за последние восемь лет было потрачено 719 миллионов фунтов".



"Думаю, эти протесты вызваны не столько событиями прошлой недели, сколько тем, что они не сражаются за высшие награды. Это просто еще один повод наброситься на владельцев. Мы говорим о серьезных бизнесменах, и я не думаю, что протесты повлияют на ход их мыслей. Правда, не думаю".



"Мы живем в свободной стране, где ты можешь выражать свои чувства. Тебе позволено это, но я не представляю себе, что это хоть как-нибудь повлияет на Глэйзеров".



"Думаете, вы сможете оказать давление на серьезных бизнесменов, которые живут в 3,000 миль, по ту сторону Атлантики? Думаете, это заставит их продать "Манчестер Юнайтед" по дешевке? Этому не бывать".



"Они были вынуждены оставить часть клуба в залоге. Ты не можешь просто прийти в банк и попросить 500 миллионов фунтов на покупку "Манчестер Юнайтед" или сколько там нужно, не оставив залог".



"Они рисковали, купив "Манчестер Юнайтед", а затем рисковали, позволяя тренерам тратить целые состояния".



"Их успех прекратился с уходом Ферги, и я думаю, это раздражает фанатов, а Глэйзеры стали для них мишенью. Думаю, их гнев направлен слегка не туда", — сообщил Сунесс в эфире Sky Sports.



Также Грэм, который вел эфир прямо с "Олд Траффорд", заявил, что его вообще могли убить во время вторжения фанатов на стадион.



"Кто-то бросил зажженный файер на эту сцену сегодня. Если бы он попал в нас, мы могли бы оказаться в госпитале".



"А вот банка пива. Если она прилетит тебе не туда, ты мертвец", — добавил Сунесс.