Обамеянг: "Слегка умирал в концовке матча"

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что "слегка умирал", вернувшись на футбольное поле после малярии.

Вернувшись из сборной Габона, Обамеянг успел сыграть пару матчей в начале апреля, прежде чем доктора обнаружили причину его плохого самочувствия.



Лечение малярии заняло несколько недель, но в воскресенье Пьер-Эмерик вернулся к выступлениям за "Арсенал" и своим голом помог "канонирам" одержать победу 0:2 над "Ньюкаслом".



После матча на "Сент-Джеймс Парк" 31-летний нападающий поблагодарил докторов, а также признался, что его сил пока не хватает на все 90 минут.



"Только когда ты пропустил несколько недель, ты можешь почувствовать, как приятно вернуться на поле и забить гол".



"Говоря по правде, в заключительные пять минут я слегка умирал. Но на протяжении большей части матча я чувствовал себя хорошо, и я рад этому".



"Доктора проделали невероятную работу надо мной. Я очень ими доволен и должен поблагодарить их".



"Нам было очень важно почерпнуть уверенность в себе, потому что в четверг каждый должен быть готов. Надеюсь, мы пройдем дальше (в Лиге Европы)", — сообщил Обамеянг Sky Sports.