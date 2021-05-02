У Санчо есть "джентльменская договоренность" с "Боруссией"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк сообщил, что у его клуба есть джентльменская договоренность с Джейдоном Санчо насчет расставания.

Как известно, прошлым летом за Санчо охотился "Манчестер Юнайтед", однако трансфер так и не состоялся.



В преддверии нового трансферного периода Цорк приоткрыл дверь для заинтересованных в Джейдоне клубов, дав понять, что сам англичанин отлично знает, на каких условиях его отпустят из Дортмунда.



"У нас еще с прошлого года есть джентльменская договоренность с Джейдоном, которая позволяет ему уйти при определенных условиях".



"Но вот уже пару лет он продолжает оставаться с нами. С Эрлингом (Холандом) такого соглашения нет".



"Почему Санчо не ушел прошлым летом в "Юнайтед"? Потому что в конце концов условия не были соблюдены", — сообщил Цорк ARD.