"Арсенал" уверенно переиграл "Ньюкасл"

"Арсенал" без особых проблем разобрался с "Ньюкаслом", отпраздновав выездную победу со счетом 0:2.

В старт "сорок" ожидаемо вернулся Каллум Уилсон, заменив на острие Жоэлинтона.



Относительно выезда к "Вильярреалу" в Лиге Европы только Гранит Джака, Дани Себальос и Мартин Эдегор сохранили свои места в стартовом составе.



Счет в матче на "Сент-Джеймс Парк" был открыт уже спустя пять минут после начала. Давид Луис запустил по правому флангу Эктора Беллерина, который добрался до лицевой линии и прострелил в штрафную. Пьер-Эмерику Обамеянгу пробить не удалось, но мяч отскочил на границу площадки, откуда удар в касание с подъема нанес Мохамед Эльнени — 0:1.



Открыв счет, "Арсенал" принялся диктовать игру и почти не подпускал своего соперника к мячу. Мэту Райану в первом тайме лишь однажды пришлось по-настоящему вступить в игру, вытащив снаряд из под перекладины после удара Аллана Сен-Максимена.



Гости до перерыва нанесли еще полтора десятка ударов, включая опаснейший дальний выстрел Джаки, когда хозяев спас Мартин Дубравка, и опасный розыгрыш углового, когда мяч на линии ворот остановил Мигель Альмирон.



Второй гол "канониров" назревал, но случился только во втором тайме, на 66-й минуте. Габриэль Мартинелли получил мяч от Эдегора на левом краю штрафной и выполнил прострел вдоль ворот, а Обамеянг поспел на дальнюю штангу и в прыжке поразил ногой цель — 0:2.



В концовке "сороки" чуть оживились, но ни на гол, ни хотя бы на действительно опасный момент не наиграли. А когда уже шло компенсированное время защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер получил прямую красную карточку за подкат сзади под Мартинелли.



Можно сказать, что "Арсенал" победил на классе, но у "Ньюкасла" наблюдался недостаток не только класса, но и желания — команда Стива Брюса отдала три очка без сопротивления.



"Ньюкасл" — "Арсенал". Отчет о матче