"Арсенал" уверенно переиграл "Ньюкасл"

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" без особых проблем разобрался с "Ньюкаслом", отпраздновав выездную победу со счетом 0:2.

В старт "сорок" ожидаемо вернулся Каллум Уилсон, заменив на острие Жоэлинтона.

Относительно выезда к "Вильярреалу" в Лиге Европы только Гранит Джака, Дани Себальос и Мартин Эдегор сохранили свои места в стартовом составе.

Счет в матче на "Сент-Джеймс Парк" был открыт уже спустя пять минут после начала. Давид Луис запустил по правому флангу Эктора Беллерина, который добрался до лицевой линии и прострелил в штрафную. Пьер-Эмерику Обамеянгу пробить не удалось, но мяч отскочил на границу площадки, откуда удар в касание с подъема нанес Мохамед Эльнени — 0:1.

Открыв счет, "Арсенал" принялся диктовать игру и почти не подпускал своего соперника к мячу. Мэту Райану в первом тайме лишь однажды пришлось по-настоящему вступить в игру, вытащив снаряд из под перекладины после удара Аллана Сен-Максимена.

Гости до перерыва нанесли еще полтора десятка ударов, включая опаснейший дальний выстрел Джаки, когда хозяев спас Мартин Дубравка, и опасный розыгрыш углового, когда мяч на линии ворот остановил Мигель Альмирон.

Второй гол "канониров" назревал, но случился только во втором тайме, на 66-й минуте. Габриэль Мартинелли получил мяч от Эдегора на левом краю штрафной и выполнил прострел вдоль ворот, а Обамеянг поспел на дальнюю штангу и в прыжке поразил ногой цель — 0:2.

В концовке "сороки" чуть оживились, но ни на гол, ни хотя бы на действительно опасный момент не наиграли. А когда уже шло компенсированное время защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер получил прямую красную карточку за подкат сзади под Мартинелли.

Можно сказать, что "Арсенал" победил на классе, но у "Ньюкасла" наблюдался недостаток не только класса, но и желания — команда Стива Брюса отдала три очка без сопротивления.

"Ньюкасл" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 02.05.2021 19:23 # januzaj00
    Норм клоп привёл своих шпионов чтоб технарь МЮ дали. Судьям он теперь уже неинтересен

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  2. chelsea-69 02.05.2021 19:23 # chelsea-69
    Там же не ниггеры с радужными флагами выёбывются.
    Карантин. Мусора. Пиздюли.
    #путенананихнет

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  3. alexander-arnold 02.05.2021 19:22 # alexander-arnold
    Как вы думаете кто стоит за протестами МЮ

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  4. bezviz 02.05.2021 19:20 # bezviz
    поливают газон, значит будет износ лузерпукав, а они уже надеялись на технарь мю, вухахаха, булки по дрожат, прое6 и привет ЛЕ))

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  5. great-alexander 02.05.2021 19:19 # great-alexander
    «Українці – це стародавні тюрки, які розмовляють слов’янською мовою»

    Омельян Прицак (1919–2006), украинский историк-востоковед, профессор Гарвардского университета, основатель и первый директор Гарвардского института украинистики.


    Данные множества отраслей науки, в частности лингвистики, этнографии, археологии, истории, антропологии и генетики, позволяют с уверенностью утверждать: украинцы являются потомками древних тюрков – кочевых народов, населявших обширные территории от Поднепровья до степей Монголии.

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  6. dallaslp 02.05.2021 19:14 # dallaslp
    за такое Юнайтед надо отправить в Серию Б

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  7. thegodfather 02.05.2021 19:13 # thegodfather
    так че матч будет, не?
    или ливерпулю дадут технарь?

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  8. bezviz 02.05.2021 19:08 # bezviz
    всегда смешно читать негодования пид0рашечъих животных по поводу любого протеста, митинга и недовольства людей властями, притом что вдвойне их пуканы подгорают что эти события не проходят зря и митингующие добиваются своего, а они нет, уже 100+ попыток = 100+ опи3дюливаний и бессонных ночей в автозаках и камерах))

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  9. scouser2005 02.05.2021 19:08 # scouser2005
    Блядинство, эта суперлига была только на уровне базара.. Ну да 6 клубных хозяев дали согласие, ну и что? Они потом отыграли назад.. Так успокойтесь же.. Нет придурковатому манковскому быдлу надо повыепываться. Сейчас им покажут... Скаму - запрет на проведение матчей на трахфорде и вообще запрет на посещение стадионов и приближение фанов к нему на километр на весь будущий сезон.

    (ответить)

  10. chelsea-69 02.05.2021 19:05 # chelsea-69
    Кароче не православно чертям на Пасху играть

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  11. thegodfather 02.05.2021 19:02 # thegodfather
    С 2003 года Златан Ибрагимович лишь трижды не сумел выиграть чемпионский титул в европейских лигах (с учётом полных сезонов):

    2011-12: уступил «Ювентусу» Антонио Конте (Серия А)
    2016-17: уступил «Челси» Антонио Конте (АПЛ)
    2020-21: уступил «Интеру» Антонио Конте (Серия А)

    [Expected Chelsea]

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  12. sausage 02.05.2021 18:59 # sausage
    Ну хоть Зенит-Локо посмотрим, там тоже чемпион может определиться.

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  13. jack-4poker 02.05.2021 18:59 # jack-4poker
    сколько лет прошло, а анальные боли так и не покинули лесника.)
    вот что значит спалить пидораса лесного в бесконечность!

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  14. thegodfather 02.05.2021 18:58 # thegodfather
    ЖЕНСКАЯ КОМАНДА «ЧЕЛСИ» ВЫШЛА В ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!

    В ответном матче девчата разгромили «Баварию» со счётом 4:1 и вышли в финал турнира по сумме двух встреч (5:3).

    В финале девчата встретятся с «Барселоной».






    КОРОЛЕВЫ!!!! ИМПЕРАТРИЦЫ!!!!!

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  15. alexander-arnold 02.05.2021 18:58 # alexander-arnold
    Это что получается, если Сити получат Картонный титул, то официально они КОРОЛИ КАРТОНА?!

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  16. forester 02.05.2021 18:55 # forester
    напоминаю что лемарс пидарас, а его мама в 80-ые была общественным местом всей Московской области, царство ей небесное

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  17. alexander-arnold 02.05.2021 18:52 # alexander-arnold
    Выносите уже Картонный Титул Манчити

    КОРОЛИ!!!

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  18. dallaslp 02.05.2021 18:52 # dallaslp
    на час перенесли, как пишут

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  19. januzaj00 02.05.2021 18:51 # januzaj00
    Все боятся МЮ, так хотят дисквы))

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  20. cheburek-from-kz 02.05.2021 18:51 # cheburek-from-kz
    Пиздец, скумы уже чемпионство КОРОЛЕЙ на 20 минут отложили, твари.

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