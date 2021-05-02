"Арсенал" уверенно переиграл "Ньюкасл"
"Арсенал" без особых проблем разобрался с "Ньюкаслом", отпраздновав выездную победу со счетом 0:2.
В старт "сорок" ожидаемо вернулся Каллум Уилсон, заменив на острие Жоэлинтона.
Относительно выезда к "Вильярреалу" в Лиге Европы только Гранит Джака, Дани Себальос и Мартин Эдегор сохранили свои места в стартовом составе.
Счет в матче на "Сент-Джеймс Парк" был открыт уже спустя пять минут после начала. Давид Луис запустил по правому флангу Эктора Беллерина, который добрался до лицевой линии и прострелил в штрафную. Пьер-Эмерику Обамеянгу пробить не удалось, но мяч отскочил на границу площадки, откуда удар в касание с подъема нанес Мохамед Эльнени — 0:1.
Открыв счет, "Арсенал" принялся диктовать игру и почти не подпускал своего соперника к мячу. Мэту Райану в первом тайме лишь однажды пришлось по-настоящему вступить в игру, вытащив снаряд из под перекладины после удара Аллана Сен-Максимена.
Гости до перерыва нанесли еще полтора десятка ударов, включая опаснейший дальний выстрел Джаки, когда хозяев спас Мартин Дубравка, и опасный розыгрыш углового, когда мяч на линии ворот остановил Мигель Альмирон.
Второй гол "канониров" назревал, но случился только во втором тайме, на 66-й минуте. Габриэль Мартинелли получил мяч от Эдегора на левом краю штрафной и выполнил прострел вдоль ворот, а Обамеянг поспел на дальнюю штангу и в прыжке поразил ногой цель — 0:2.
В концовке "сороки" чуть оживились, но ни на гол, ни хотя бы на действительно опасный момент не наиграли. А когда уже шло компенсированное время защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер получил прямую красную карточку за подкат сзади под Мартинелли.
Можно сказать, что "Арсенал" победил на классе, но у "Ньюкасла" наблюдался недостаток не только класса, но и желания — команда Стива Брюса отдала три очка без сопротивления.
"Ньюкасл" — "Арсенал". Отчет о матче
02.05.2021 18:00
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Последние комментарии:
Норм клоп привёл своих шпионов чтоб технарь МЮ дали. Судьям он теперь уже неинтересен
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Там же не ниггеры с радужными флагами выёбывются.
Карантин. Мусора. Пиздюли.
#путенананихнет
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Как вы думаете кто стоит за протестами МЮ
(ответить)
поливают газон, значит будет износ лузерпукав, а они уже надеялись на технарь мю, вухахаха, булки по дрожат, прое6 и привет ЛЕ))
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«Українці – це стародавні тюрки, які розмовляють слов’янською мовою»
Омельян Прицак (1919–2006), украинский историк-востоковед, профессор Гарвардского университета, основатель и первый директор Гарвардского института украинистики.
Данные множества отраслей науки, в частности лингвистики, этнографии, археологии, истории, антропологии и генетики, позволяют с уверенностью утверждать: украинцы являются потомками древних тюрков – кочевых народов, населявших обширные территории от Поднепровья до степей Монголии.
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за такое Юнайтед надо отправить в Серию Б
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так че матч будет, не?
или ливерпулю дадут технарь?
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всегда смешно читать негодования пид0рашечъих животных по поводу любого протеста, митинга и недовольства людей властями, притом что вдвойне их пуканы подгорают что эти события не проходят зря и митингующие добиваются своего, а они нет, уже 100+ попыток = 100+ опи3дюливаний и бессонных ночей в автозаках и камерах))
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Блядинство, эта суперлига была только на уровне базара.. Ну да 6 клубных хозяев дали согласие, ну и что? Они потом отыграли назад.. Так успокойтесь же.. Нет придурковатому манковскому быдлу надо повыепываться. Сейчас им покажут... Скаму - запрет на проведение матчей на трахфорде и вообще запрет на посещение стадионов и приближение фанов к нему на километр на весь будущий сезон.
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Кароче не православно чертям на Пасху играть
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С 2003 года Златан Ибрагимович лишь трижды не сумел выиграть чемпионский титул в европейских лигах (с учётом полных сезонов):
2011-12: уступил «Ювентусу» Антонио Конте (Серия А)
2016-17: уступил «Челси» Антонио Конте (АПЛ)
2020-21: уступил «Интеру» Антонио Конте (Серия А)
[Expected Chelsea]
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Ну хоть Зенит-Локо посмотрим, там тоже чемпион может определиться.
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сколько лет прошло, а анальные боли так и не покинули лесника.)
вот что значит спалить пидораса лесного в бесконечность!
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ЖЕНСКАЯ КОМАНДА «ЧЕЛСИ» ВЫШЛА В ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!
В ответном матче девчата разгромили «Баварию» со счётом 4:1 и вышли в финал турнира по сумме двух встреч (5:3).
В финале девчата встретятся с «Барселоной».
КОРОЛЕВЫ!!!! ИМПЕРАТРИЦЫ!!!!!
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Это что получается, если Сити получат Картонный титул, то официально они КОРОЛИ КАРТОНА?!
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напоминаю что лемарс пидарас, а его мама в 80-ые была общественным местом всей Московской области, царство ей небесное
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Выносите уже Картонный Титул Манчити
КОРОЛИ!!!
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на час перенесли, как пишут
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Все боятся МЮ, так хотят дисквы))
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Пиздец, скумы уже чемпионство КОРОЛЕЙ на 20 минут отложили, твари.
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