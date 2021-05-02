Фанаты "Юнайтед" прорвались на поле "Олд Траффорд"
Акция протеста фанатов "Манчестер Юнайтед" обернулась прорывом части болельщиков на поле "Олд Траффорд".
Воскресный матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" предваряет массовая акция протеста фанатов "Юнайтед", которые не готовы простить Глэйзерам скандал с Европейской Суперлигой и требуют от американского семейства продать клуб.
Болельщики начали собираться близ "Олд Траффорд" за несколько часов до игры, скандируя "мы хотим, чтобы Глэйзеры ушли" и "Юнайтед, Юнайтед".
А затем случилось нечто неожиданное. Преодолев ограждения, около 200 фанатов смогли проникнуть внутрь стадиона через Южную трибуну.
Как сообщает Manchester Evening News, некоторые из фанатов унесли с собой сувениры: мячи, угловые флажки и телеаппаратуру. Однако ожидается, что это не повлияет на проведение матча.
02.05.2021 17:35
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Беспорядки на манер BLM, тольк теперь "Пригородные жизни важны"
>Как сообщает Manchester Evening News, некоторые из фанатов унесли с собой сувениры: мячи, угловые флажки и телеаппаратуру.
Хехе.
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Тех поражение скумам, Сити титул.
А портовых вообще можно в шип выкинуть.
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Гнать этих лысых ублюдков сцаной метлой за то что не забыли про традиции и историю клуба , ублюдки в рот их ипал
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мы здесь власть
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