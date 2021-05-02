Фанаты "Юнайтед" прорвались на поле "Олд Траффорд"

Фанаты Манчестер Юнайтед Акция протеста фанатов "Манчестер Юнайтед" обернулась прорывом части болельщиков на поле "Олд Траффорд".

Воскресный матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" предваряет массовая акция протеста фанатов "Юнайтед", которые не готовы простить Глэйзерам скандал с Европейской Суперлигой и требуют от американского семейства продать клуб.

Болельщики начали собираться близ "Олд Траффорд" за несколько часов до игры, скандируя "мы хотим, чтобы Глэйзеры ушли" и "Юнайтед, Юнайтед".

А затем случилось нечто неожиданное. Преодолев ограждения, около 200 фанатов смогли проникнуть внутрь стадиона через Южную трибуну.

Как сообщает Manchester Evening News, некоторые из фанатов унесли с собой сувениры: мячи, угловые флажки и телеаппаратуру. Однако ожидается, что это не повлияет на проведение матча.

Фанаты Манчестер Юнайтед

Фанаты Манчестер Юнайтед

Фанаты Манчестер Юнайтед


Метки болельщики, Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2021 17:35

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  1. true-manc 02.05.2021 17:44 # true-manc
    Беспорядки на манер BLM, тольк теперь "Пригородные жизни важны"

    >Как сообщает Manchester Evening News, некоторые из фанатов унесли с собой сувениры: мячи, угловые флажки и телеаппаратуру.

    Хехе.

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  2. cheburek-from-kz 02.05.2021 17:40 # cheburek-from-kz
    Тех поражение скумам, Сити титул.

    А портовых вообще можно в шип выкинуть.

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  3. smokekush 02.05.2021 17:40 # smokekush
    Гнать этих лысых ублюдков сцаной метлой за то что не забыли про традиции и историю клуба , ублюдки в рот их ипал

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  4. tro-lo-lo 02.05.2021 17:38 # tro-lo-lo
    мы здесь власть

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