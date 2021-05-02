Фанаты "Юнайтед" прорвались на поле "Олд Траффорд"

Акция протеста фанатов "Манчестер Юнайтед" обернулась прорывом части болельщиков на поле "Олд Траффорд".

Воскресный матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" предваряет массовая акция протеста фанатов "Юнайтед", которые не готовы простить Глэйзерам скандал с Европейской Суперлигой и требуют от американского семейства продать клуб.



Болельщики начали собираться близ "Олд Траффорд" за несколько часов до игры, скандируя "мы хотим, чтобы Глэйзеры ушли" и "Юнайтед, Юнайтед".



А затем случилось нечто неожиданное. Преодолев ограждения, около 200 фанатов смогли проникнуть внутрь стадиона через Южную трибуну.



Как сообщает Manchester Evening News, некоторые из фанатов унесли с собой сувениры: мячи, угловые флажки и телеаппаратуру. Однако ожидается, что это не повлияет на проведение матча.











