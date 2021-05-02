Ван дер Сар подтвердил свой интерес к работе в "Юнайтед"

Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар подтвердил, что он был бы заинтересован в возвращении в "Манчестер Юнайтед".

Ван дер Сар, бывший голкипер "Юнайтед", считается фаворитом на замену Эду Вудворду, который покидает должность вице-президента "красных дьяволов" в этом году.



Эти слухи не удивляют Ван де Сара, и Эдвин вполне может представить себя в клубе с "Олд Траффорд".



"Здесь ничего нового дня меня, мое имя циркулирует давно".



"Всегда приятно читать позитивные вещи насчет себя. Каждый амбициозен в жизни. Контактировали ли они со мной? Да, еще несколько лет назад".



"Когда ты делаешь работу, где подвергаешься давлению, тебе нужно чувствовать связь с клубом. Я бы мог работать здесь (в медиа), как это делает Рональд Де Бур, у которого больше свободы и спокойнее жизнь".



"С давлением это по-другому. Я не стану работать в клубе, где нет этого ощущения. А это возможно только в "Аяксе" или "Юнайтед". Я не буду работать ни в каком другом клубе".



"Я бы не смог делать эту работу в клубе, который мне не нравится. Я очень доволен прогрессом "Аякса" за последние два года. 10 лет назад мы поставили цель выйти в европейскую элиту, и мы добились этого. Нам пришлось много работать, потому что у нас нет богатого владельца, а правительство не помогает нам", — сообщил Ван дер Сар ESPN.