Ван дер Сар подтвердил свой интерес к работе в "Юнайтед"

Эдвин Ван дер Сар Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар подтвердил, что он был бы заинтересован в возвращении в "Манчестер Юнайтед".

Ван дер Сар, бывший голкипер "Юнайтед", считается фаворитом на замену Эду Вудворду, который покидает должность вице-президента "красных дьяволов" в этом году.

Эти слухи не удивляют Ван де Сара, и Эдвин вполне может представить себя в клубе с "Олд Траффорд".

"Здесь ничего нового дня меня, мое имя циркулирует давно".

"Всегда приятно читать позитивные вещи насчет себя. Каждый амбициозен в жизни. Контактировали ли они со мной? Да, еще несколько лет назад".

"Когда ты делаешь работу, где подвергаешься давлению, тебе нужно чувствовать связь с клубом. Я бы мог работать здесь (в медиа), как это делает Рональд Де Бур, у которого больше свободы и спокойнее жизнь".

"С давлением это по-другому. Я не стану работать в клубе, где нет этого ощущения. А это возможно только в "Аяксе" или "Юнайтед". Я не буду работать ни в каком другом клубе".

"Я бы не смог делать эту работу в клубе, который мне не нравится. Я очень доволен прогрессом "Аякса" за последние два года. 10 лет назад мы поставили цель выйти в европейскую элиту, и мы добились этого. Нам пришлось много работать, потому что у нас нет богатого владельца, а правительство не помогает нам", — сообщил Ван дер Сар ESPN.


Метки Ван дер Сар, Манчестер Юнайтед, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. jack-4poker 02.05.2021 17:24 # jack-4poker
    Было бы просто невероятно здорово, если бы Ван дер Сар вернулся в МЮ.
    Великий вратарь, укрывавший своей тенью Чеха и прочих распиаренных середняков и как оказалось, прекрасный топ-менеджер, который укроет своей тенью всех топ-менеджеров АПЛ!

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