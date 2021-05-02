Клопп: "Сульшер заслуживает похвалы"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что рад успехам Оле Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед".

Если в предыдущие годы "Ливерпулю" приходилось тягаться только с "Манчестер Сити", то в нынешнем сезоне случилось становление еще одной грозной силы в Премьер-Лиге в лице "Юнайтед", который уверенно идет к финишу на втором месте.



Несмотря на возросшую конкуренцию, Клопп лишь может похвалить своего норвежского коллегу.



"Приятно, что мастерство тренера важнее, чем твой опыт".



"Если тебе нужно провести 50 матчей в Лиге Чемпионов в качестве тренера, прежде чем получить работу в клубе вроде "Манчестер Юнайтед", то это было бы сложно, потому что есть не так много тренеров с подобным опытом".



"Думаю, это очевидно, что боссы "Юнайтед" не обратили бы на него внимание, если бы он не добился успеха в "Юнайтед" как игрок. И хотя он блестяще трудился в "Мольде" и оставил свой след в истории "Юнайтед", никто не знал, сработает ли это".



"Это сработало абсолютно сенсационным образом с самого начала, затем был небольшой спад, и сейчас они снова выглядят очень хорошо. Он заслуживает похвалы за это вместе со своим штабом. Я рад за него, потому что меня радуют успехи коллег", — цитирует Клоппа ESPN.