Клопп: "Сульшер заслуживает похвалы"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что рад успехам Оле Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед".
Если в предыдущие годы "Ливерпулю" приходилось тягаться только с "Манчестер Сити", то в нынешнем сезоне случилось становление еще одной грозной силы в Премьер-Лиге в лице "Юнайтед", который уверенно идет к финишу на втором месте.
Несмотря на возросшую конкуренцию, Клопп лишь может похвалить своего норвежского коллегу.
"Приятно, что мастерство тренера важнее, чем твой опыт".
"Если тебе нужно провести 50 матчей в Лиге Чемпионов в качестве тренера, прежде чем получить работу в клубе вроде "Манчестер Юнайтед", то это было бы сложно, потому что есть не так много тренеров с подобным опытом".
"Думаю, это очевидно, что боссы "Юнайтед" не обратили бы на него внимание, если бы он не добился успеха в "Юнайтед" как игрок. И хотя он блестяще трудился в "Мольде" и оставил свой след в истории "Юнайтед", никто не знал, сработает ли это".
"Это сработало абсолютно сенсационным образом с самого начала, затем был небольшой спад, и сейчас они снова выглядят очень хорошо. Он заслуживает похвалы за это вместе со своим штабом. Я рад за него, потому что меня радуют успехи коллег", — цитирует Клоппа ESPN.
02.05.2021 16:00
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Можно по разному относится к Сульшеру как к тренеру. Но стоит признать он не конфликтный, атмосферу в коллективе(МЮ) держит вроде норм. И даже сглаживает острые углы. В этом плане он очевидно лучше и ван Гала и Мауриньо.
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