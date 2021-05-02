Клопп уверен, что у Кейта есть будущее в "Ливерпуле"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у полузащитника Наби Кейта по-прежнему есть будущее на "Энфилде".

Кейта так и не смог стать основным игроком в "Ливерпуле" с момента своего перехода из "РБ Лейпциг" в 2018 году. В этом сезоне Наби отметился только девятью появлениями в стартовом составе "красных".



Однако Клопп считает, что Кейта просто стал жертвой кризиса травм в оборонительной линии "Ливерпуля". Юрген решительно отгоняет слухи о том, что 26-летний гвинеец может быть продан.



"Это непростой сезон, по ходу которого много всего произошло. Мы были вынуждены так часто тасовать состав, нам не хватало стабильности".



"Вы можете посмотреть, например, на "Манчестер Юнайтед". Последние матчей 20 их линия обороны оставалась в неизменном сочетании. А когда у тебя есть надежная основа, ты можешь производить изменения везде. У нас этого никогда не было".



"Если в дополнение ко всем этим вынужденным перестановкам ты будешь менять по два-три игрока в полузащите, то это просто не будет работать. Люди говорят: "Попробуй". Мы попробовали бы, но тебе нужна стабильность в команде".



"Другие команды слишком хороши, чтобы ты делал по восемь или девять перестановок в составе. И некоторые игроки пострадали от этого в нынешнем году".



"Должен сказать, Наби очень хорошо тренируется в данный момент. Он очень хорошо выглядит на тренировках, как и многие другие игроки, но в этом году нам нужна стабильность".



"Время от времени мы делаем перестановки, но не в количестве семи, восьми, девяти. На мой взгляд, долгосрочное будущее Наби Кейта — здесь", — цитирует Клоппа Goal.