Артета назвал четыре причины плохой игры "Арсенала" в Премьер-Лиге

Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал четыре причины, почему его команд так неудачно выступает в этом сезоне в Премьер-Лиге.

К воскресному матчу с "Ньюкаслом" подопечные Артеты подходят, располагаясь в нижней половине таблицы Премьер-Лиги. Очевидно, успех этого сезона для "канониров" целиком зависит от Лиги Европы.



По мнению Артеты, плохая игра "Арсенала" в Премьер-Лиге является следствием совокупности факторов, и теперь Микель думает, как это исправить.



"Стабильность наших результатов в Премьер-Лиге очень отличается от Лиги Европы, в которой мы по-настоящему стабильны. В лиге у нас этого нет в силу различных причин".



"Одна из этих причин — подбор игроков. Другая — количество ошибок в ключевые моменты. Еще одна — эффективность возле чужих ворот и способность убивать интригу в матчах".



"Кроме того, иногда соперник оказывается лучше", — цитирует Артету Daily Mirror.