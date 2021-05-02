Клопп предупредил Ван Дейка насчет участия в Евро-2020

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил Виргила Ван Дейка, что участие в Евро-2020 может быть чревато последствиями для дальнейшей карьеры защитника.

Как известно, Ван Дейк находится вне игры с середины октября, когда Виргил повредил крестообразные связки колена в дерби с "Эвертоном".



Ван Дейк все еще находится в процессе реабилитации и не вернулся в общую группу, однако сборная Голландии сохраняет надежду взять 29-летнего защитника на Евро-2020.



Клопп разрешит Ван Дейку самому принять это решение, но одновременно предупреждает, что игра в футбол без достаточных тренировок может обернуться бедой.



"Я не хочу силой удерживать Виргила, но и заставлять его тоже нельзя. Если ты хочешь играть, тебе нужны тренировки — полноценные футбольные тренировки. Все вы хорошо это знаете".



"На это требуются недели. Не одна неделя. Ты не можешь пропустить 10 или 11 месяцев и после одной недели тренировок начать играть в футбол. Это невозможно. Так не бывает".



"Никто не будет силой удерживать Виргила — я могу заверить насчет этого всех людей в Голландии. Речь об игроке и его карьере, поэтому никто не должен и не будет никого принуждать — ни Голландия, ни мы, ни сам Виргил".



"Важно лишь, чтобы его форма была как можно лучше. В данный момент никто не знает наверняка, но вы и сами понимаете, что времени до Евро в обрез, а он до сих пор не приступил к занятиям в общей группе и не приступит еще несколько недель".



"Поэтому я не знаю. Но в конце концов это решение Виргила. Решение, которое во многом зависит от того, как будет чувствовать его колено", — цитирует Клоппа Daily Mirror.