Клопп предупредил Ван Дейка насчет участия в Евро-2020
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил Виргила Ван Дейка, что участие в Евро-2020 может быть чревато последствиями для дальнейшей карьеры защитника.
Как известно, Ван Дейк находится вне игры с середины октября, когда Виргил повредил крестообразные связки колена в дерби с "Эвертоном".
Ван Дейк все еще находится в процессе реабилитации и не вернулся в общую группу, однако сборная Голландии сохраняет надежду взять 29-летнего защитника на Евро-2020.
Клопп разрешит Ван Дейку самому принять это решение, но одновременно предупреждает, что игра в футбол без достаточных тренировок может обернуться бедой.
"Я не хочу силой удерживать Виргила, но и заставлять его тоже нельзя. Если ты хочешь играть, тебе нужны тренировки — полноценные футбольные тренировки. Все вы хорошо это знаете".
"На это требуются недели. Не одна неделя. Ты не можешь пропустить 10 или 11 месяцев и после одной недели тренировок начать играть в футбол. Это невозможно. Так не бывает".
"Никто не будет силой удерживать Виргила — я могу заверить насчет этого всех людей в Голландии. Речь об игроке и его карьере, поэтому никто не должен и не будет никого принуждать — ни Голландия, ни мы, ни сам Виргил".
"Важно лишь, чтобы его форма была как можно лучше. В данный момент никто не знает наверняка, но вы и сами понимаете, что времени до Евро в обрез, а он до сих пор не приступил к занятиям в общей группе и не приступит еще несколько недель".
"Поэтому я не знаю. Но в конце концов это решение Виргила. Решение, которое во многом зависит от того, как будет чувствовать его колено", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
02.05.2021 13:00
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если мозги есть, то не поедет на Евро.
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Давай, Виргил. Ты обязан выступить на Евро)
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