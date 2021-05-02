"Тоттенхэм" обратил внимание на Рангника и Бенитеса

Рафаэль Бенитес Находящийся в поисках нового главного тренера "Тоттенхэм" рассматривает кандидатуры Ральфа Рангника и Рафаэля Бенитеса.

Будучи отвергнутыми Юлианом Нагельсманном, Бренданом Роджерсом и Эриком Тен Хагом, "шпоры" были вынуждены расширить свой список кандидатов на замену уволенному Жозе Моуриньо.

Изначально президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви хотел пригласить молодого и прогрессивного специалиста, однако теперь в Северном Лондоне склоняются к тому, чтобы не рисковать и сделать ставку на опыт.

Как сообщает Daily Mail, так на радаре у "шпор" оказались 62-летний Рангник, сделавший себе репутацию в Германии, и 61-летний Бенитес, ранее тренировавший в Премьер-Лиге "Ньюкасл", "Челси" и "Ливерпуль".

Дополняют шорт-лист "Тоттенхэма" Массимилиано Аллегри, Грэм Поттер и Эдди Хау, однако назначения в любом случае не стоит ждать раньше окончания сезона.


Метки Бенитес, Рангник, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. drogba11cool 02.05.2021 12:15 # drogba11cool
    Бенитес принесёт пользу

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  2. asnural 02.05.2021 12:11 # asnural
    Идти к ним что бы уволили перед финалом? Разве что только Невилл

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  3. sausage 02.05.2021 12:09 # sausage
    Короче, обратил внимание на всех. А вернее журналисты обратили на них внимание.

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