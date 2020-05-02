МЮ предложит Погба новый контракт с зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю

"Манчестер Юнайтед" предпримет еще одну попытку склонить полузащитника Поля Погба к новому контракту.

Как известно, действующий контракт Погба истекает в июне 2022, а значит над "Юнайтед" нависла угроза лишиться дорогостоящего игрока безо всякой компенсации в конце следующего сезона.



Ожидается, что "красные дьяволы" будут открыты к продаже Поля этим летом, но прежде, чем переходить к поискам покупателя на 28-летнего француза, клуб с "Олд Траффорд" попытается в последний раз склонить клиента Мино Райолы к продлению сотрудничества.



По информации Daily Mirror, Погба будет предложено стать самым высокооплачиваемым игроком "Юнайтед" с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.



В ближайшее трансферное окно "дьяволы" планируют продать голкипера Давида Де Хеа, зарабатывающего около 375 тыс. фунтов в неделю. Это и должно позволить клубу увеличить оклад Поля.