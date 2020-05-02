МЮ предложит Погба новый контракт с зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" предпримет еще одну попытку склонить полузащитника Поля Погба к новому контракту.

Как известно, действующий контракт Погба истекает в июне 2022, а значит над "Юнайтед" нависла угроза лишиться дорогостоящего игрока безо всякой компенсации в конце следующего сезона.

Ожидается, что "красные дьяволы" будут открыты к продаже Поля этим летом, но прежде, чем переходить к поискам покупателя на 28-летнего француза, клуб с "Олд Траффорд" попытается в последний раз склонить клиента Мино Райолы к продлению сотрудничества.

По информации Daily Mirror, Погба будет предложено стать самым высокооплачиваемым игроком "Юнайтед" с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.

В ближайшее трансферное окно "дьяволы" планируют продать голкипера Давида Де Хеа, зарабатывающего около 375 тыс. фунтов в неделю. Это и должно позволить клубу увеличить оклад Поля.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2021 11:00

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  1. bangladesh 02.05.2021 12:16 # bangladesh
    По пути арсенала идут

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  2. scholes18 02.05.2021 12:04 # scholes18
    есть ощущение, что его пытаются сохранить из-за его узнаваемости, как рекламную звезду. иначе непонятно зачем.

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  3. ilovemanutd 02.05.2021 11:43 # ilovemanutd
    Узнаем что ему больше нужно, Реал Мадрид с Зиданом и деньги или МЮ и деньги

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  4. vyrentz 02.05.2021 11:36 # vyrentz
    0 самоуважения

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  5. drogba11cool 02.05.2021 11:30 # drogba11cool
    Смешно

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  6. osivori 02.05.2021 11:25 # osivori
    за что? за какие заслуги? хотя наверное за прически

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  7. gio 02.05.2021 11:21 # gio
    меня больше смушают идиоты которые купят Де Хеа с его 375 тыс неделю, где они их найдут?

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  8. suddenly 02.05.2021 11:02 # suddenly
    А чё не 500? Сделали бы уж по-братски, что бы круглая сумма была.

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