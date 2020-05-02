МЮ предложит Погба новый контракт с зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю
"Манчестер Юнайтед" предпримет еще одну попытку склонить полузащитника Поля Погба к новому контракту.
Как известно, действующий контракт Погба истекает в июне 2022, а значит над "Юнайтед" нависла угроза лишиться дорогостоящего игрока безо всякой компенсации в конце следующего сезона.
Ожидается, что "красные дьяволы" будут открыты к продаже Поля этим летом, но прежде, чем переходить к поискам покупателя на 28-летнего француза, клуб с "Олд Траффорд" попытается в последний раз склонить клиента Мино Райолы к продлению сотрудничества.
По информации Daily Mirror, Погба будет предложено стать самым высокооплачиваемым игроком "Юнайтед" с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.
В ближайшее трансферное окно "дьяволы" планируют продать голкипера Давида Де Хеа, зарабатывающего около 375 тыс. фунтов в неделю. Это и должно позволить клубу увеличить оклад Поля.
02.05.2021 11:00
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По пути арсенала идут
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есть ощущение, что его пытаются сохранить из-за его узнаваемости, как рекламную звезду. иначе непонятно зачем.
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Узнаем что ему больше нужно, Реал Мадрид с Зиданом и деньги или МЮ и деньги
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0 самоуважения
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Смешно
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за что? за какие заслуги? хотя наверное за прически
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меня больше смушают идиоты которые купят Де Хеа с его 375 тыс неделю, где они их найдут?
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А чё не 500? Сделали бы уж по-братски, что бы круглая сумма была.
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