Тухель считает Маунта игроком без слабых мест

Главный тренер "Челси" Томас Тухель считает, что у его полузащитника Мейсона Маунта нет слабых мест.

Тухель оставил Маунта вне стартового состава на свой первый матч у руля "Челси", однако довольно скоро Мейсон ворвался в планы немецкого специалиста, утвердившись ключевым игроком команды.



Накануне Маунт поспособствовал победе 2:0 над "Фулхэмом", ассистировав Каю Хаверцу, когда тот забивал первый из двух своих голов. После дерби Томас высоко отозвался о 22-летнем англичанине.



"У него есть все: правильное мышление, талант, физические данные. А важнее всего его характер, он не теряет почву под ногами и просто является славным парнем".



"Каждый день он приезжает в Кобхэм, чтобы научиться чему-нибудь новому и получить новый опыт. Он очень быстро восстанавливается, он физически очень крепкий игрок и полностью адаптирован для футбола Премьер-Лиги".



"Он обладает большой уверенностью в себе — в очень, очень позитивном смысле. Обладать им, быть на его стороне и поддерживать его — одно удовольствие".



"Я впечатлен тем, что вся эта похвала на него не влияет. И это, возможно, важнее всего. Он выглядит парнем, которому нравится спорт и который чувствует себя обязанным достичь как можно большего. Он отчаянно этого хочет, и сочетание всех этих качеств делает его первоклассным игроком", — цитирует Тухеля Sky Sports.