"Арсенал" продается, хотя Кроенке и говорит обратное
Вопреки опубликованному на текущей неделе заявлению Стэна Кроенке, "Арсенал" все-таки доступен для приобретения — и доступен уже почти два года.
Реагируя на слухи о намерении сооснователя Spotify Даниэля Эка купить "Арсенал", семья Кроенке выпустила заявление о том, что не собирается продавать лондонский клуб и не приветствует какие-либо предложения.
Однако Daily Mail, ссылаясь на свои источники в инвестиционных кругах, утверждает, что реальная позиция Кроенке отличается от той, что Стэн и его сын Джош озвучивают публично.
Чуть менее двух лет назад владеющая "Арсеналом" компания Kroenke Sports and Entertainment (KSE) получила запрос насчет "канониров" от международного финансового консорциума.
И вместо того, чтобы отказаться от диалога, как это было ранее в случаях с российским олигархом Алишером Усмановым и нигерийским магнатом Алико Данготе, KSE согласилась сесть за стол переговоров и даже назвала цену за "Арсенал" — 1.7 млрд. фунтов.
Это говорит о том, что Кроенке открыт к продаже "Арсенала", но просто не хочет этого афишировать, а сумму в 1.7 млрд. фунтов может стать некоторым ориентиром для Эка, который сейчас готовит свое предложение.
02.05.2021 09:00
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Последние комментарии:
Ок, возвращаю себе подписку на спотифай тогда
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Make Arsenal great again.
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Повезло, повезло. Жду Моргенштерна и Lil Baby в Арсенал
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