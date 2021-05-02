"Арсенал" продается, хотя Кроенке и говорит обратное

Стэн Кроенке Вопреки опубликованному на текущей неделе заявлению Стэна Кроенке, "Арсенал" все-таки доступен для приобретения — и доступен уже почти два года.

Реагируя на слухи о намерении сооснователя Spotify Даниэля Эка купить "Арсенал", семья Кроенке выпустила заявление о том, что не собирается продавать лондонский клуб и не приветствует какие-либо предложения.

Однако Daily Mail, ссылаясь на свои источники в инвестиционных кругах, утверждает, что реальная позиция Кроенке отличается от той, что Стэн и его сын Джош озвучивают публично.

Чуть менее двух лет назад владеющая "Арсеналом" компания Kroenke Sports and Entertainment (KSE) получила запрос насчет "канониров" от международного финансового консорциума.

И вместо того, чтобы отказаться от диалога, как это было ранее в случаях с российским олигархом Алишером Усмановым и нигерийским магнатом Алико Данготе, KSE согласилась сесть за стол переговоров и даже назвала цену за "Арсенал" — 1.7 млрд. фунтов.

Это говорит о том, что Кроенке открыт к продаже "Арсенала", но просто не хочет этого афишировать, а сумму в 1.7 млрд. фунтов может стать некоторым ориентиром для Эка, который сейчас готовит свое предложение.


Метки Арсенал, Кроенке

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2021 09:00

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  1. royal-arsenal 02.05.2021 09:43 # royal-arsenal
    Ок, возвращаю себе подписку на спотифай тогда

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  2. nikitoid 02.05.2021 09:20 # nikitoid
    Make Arsenal great again.

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  3. drogba11cool 02.05.2021 09:10 # drogba11cool
    Повезло, повезло. Жду Моргенштерна и Lil Baby в Арсенал

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