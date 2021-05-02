Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард открыт к работе с "Тоттенхэмом".

С момента увольнения Жозе Моуриньо прошло только полторы недели, а за это время "шпоры" уже были отвергнуты Юлианом Нагельсманном, Бренданом Роджерсом и Эриком Тен Хагом.



Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви продолжает поиски нового наставника, который согласится работать при крайне ограниченном трансферном бюджете и, вероятно, без участия в Лиге Чемпионов.



Как утверждает Daily Express, внимание Леви может привлечь Лэмпард, который находится без клуба с момента увольнения из "Челси" в конце января, когда "синие" занимали девятое место в Премьер-Лиге.



За свои полтора сезона в "Челси" — а также за год в "Дерби" — Лэмпард показал свое умение работать с молодежью, и это немаловажно для "шпор", учитывая сложную экономическую ситуацию в клубе.



Ожидается, что Фрэнк будет открыт к этой возможности, несмотря на напряженные отношения "Челси" и "Тоттенхэма".