"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с полузащитником Полем Погба за 80 миллионов фунтов грядущим летом.

В последние недели слухи насчет возможного ухода Погба из "Юнайтед" поутихли, а Поль демонстрирует очень достойный футбол, однако вопрос с будущим игрока по-прежнему стоит очень остро.



Дело в том, что от действующего контракта Погба остается только один год, что заставляет "красных дьяволов" принять то или иное решение.



Как сообщает Manchester Evening News со ссылкой на свой источник в клубе, пока что 28-летний полузащитник сборной Франции не выражал никакого желания заключить новую сделку.



По информации издания, "Юнайтед" оценивает Погба в 80 млн. фунтов, и если какой-либо клуб — вроде "Реала", "Ювентуса" или ПСЖ — согласится выложить указанную сумму, Поль будет волен уйти на все четыре стороны.