34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Люк Шоу и Мохамед Салах В воскресенье, 2 мая, тремя поединками продолжится 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — АРСЕНАЛ 16:00 Онлайн-трансляция

"Арсенал" почти чудом избежал позора в гостях у "Вильярреала" в минувший четверг, но перед попыткой взять реванш у своего соперника по полуфиналу Лиги Европы должен будет совершить выезд к "Ньюкаслу", который потерпел лишь одно поражение в восьми последних матчах Премьер-Лиги и этим практически закрыл вопрос с продлением прописки в элите. Однако "сороки" проиграли 16 из 17 последних встреч с "канонирами" во всех соревнованиях, а в пяти последних даже ни разу не забили.

Нападающий Каллум Уилсон может выйти в старте "Ньюкасла" впервые с 6 февраля. Мэтти Ритче залечил икроножную мышцу. Джо Уиллок не сыграет из-за условий своей аренды.

"Арсеналу" предстоит оценить состояние ряда игроков, включая нападающих Александра Лакасетта и Пьер-Эмерика Обамеянга.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИВЕРПУЬ 18:30 Онлайн-трансляция

Интрига этого матча проста: если "Манчестер Юнайтед" не побеждает, то "Манчестер Сити" становится чемпионом Премьер-Лиги. "Красные дьяволы" могут впервые с марта 2018 оформить пять побед подряд в чемпионате. "Ливерпуль" выиграл пять из семи последних выездных поединков в Премьер-Лиге — больше, чем в 15 предыдущих. "Юнайтед" потерпел только одно поражение в 15 последних домашних встречах с мерсисайдцами во всех соревнованиях.

На ворота "Юнаайтед" должен вернуться Дин Хендерсон. Фил Джонс и Антони Мартиаль остаются в лазарете.

"Ливерпуль" по-прежнему лишен Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса, Жоэля Матипа и Джордана Хендерсона. Натаниэль Филлипс не успевает залечить заднюю поверхность бедра вовремя.

ТОТТЕНХЭМ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 21:15

Как и "Шеффилд Юнайтед", уже оформивший вылет из Премьер-Лиги, "Тоттенхэм" просто доигрывает сезон — "шпоры" уступили Кубок Лиги "Манчестер Сити" неделю назад, а их шансы попасть в Лигу Чемпионов исключительно математические. "Тоттенхэм" может сделать первый с 1976 года дубль против "клинков", ранее в этом сезоне одержав победу 1:3 на "Брамалл Лэйн".

Единственной потерей "Тоттенхэма" остается защитник Бен Дэвис.

Впервые в 2021 году в заявку "Шеффилд Юнайтед" должен попасть полузащитник Сандер Берге. Обещает вернуться и Крис Бэшем, но Джек Робинсон, Джек О'Коннелл, Оли Макберни и Билли Шарп команде не помогут.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2021 06:00

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  1. chelsea-super 02.05.2021 07:41 # chelsea-super
    Рейеса уничтожили.

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  2. hunter022 02.05.2021 06:40 # hunter022
    Победы гостей

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  3. drogba11cool 02.05.2021 06:18 # drogba11cool
    Привет, m-ballack сохраняет звание главного местного опущенного петуха.

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