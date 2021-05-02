Эшли Коул восхищается игрой Хаверца

Кай Хаверц Экс-защитник "Челси" Эшли Коул выразил восхищение от игры Кая Хаверца в матче Премьер-Лиги против "Фулхэма".

Выйдя играть нападающего на субботнее дерби с "дачниками", Хаверц оформил дубль, а "Челси" победил 2:0 и укрепился на четвертом месте в Премьер-Лиге.

Коул высоко оценивает игру Кая в этом отдельно взятом матче и ожидает, что в будущем 21-летний немец чаще будет демонстрировать такой футбол.

"Он был великолепен. Он не особо участвовал в розыгрыше мяча, но он совершал эти короткие передачи и умные касания около штрафной площади, заслужив оба свои гола".

"Он произвел на меня очень сильное впечатление. Он показал умение играть в короткий пас и понимание, где нужно открываться, а когда мяч доходил до него, он не проявлял волнения, что свойственно игрокам самого, самого высокого уровня. Он все еще молод и будет становиться только лучше".

"Его первый сезон получился сложным. Он переболел COVID, перенес травмы. Но проблесками он демонстрирует игру абсолютно высочайшего мастерства, и я думаю, он станет прекрасным игроком для "Челси", — сообщил Коул в эфире Sky Sports.


Метки Коул, Премьер-Лига, Фулхэм, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2021 00:05

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  1. ganinilyha 02.05.2021 00:36 # ganinilyha
    А фапельная колбаса и короли не оценили. Ну ладно.

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  2. dallaslp 02.05.2021 00:15 # dallaslp
    просто рандомный день. повезло забить. ну рил

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