Эшли Коул восхищается игрой Хаверца
Экс-защитник "Челси" Эшли Коул выразил восхищение от игры Кая Хаверца в матче Премьер-Лиги против "Фулхэма".
Выйдя играть нападающего на субботнее дерби с "дачниками", Хаверц оформил дубль, а "Челси" победил 2:0 и укрепился на четвертом месте в Премьер-Лиге.
Коул высоко оценивает игру Кая в этом отдельно взятом матче и ожидает, что в будущем 21-летний немец чаще будет демонстрировать такой футбол.
"Он был великолепен. Он не особо участвовал в розыгрыше мяча, но он совершал эти короткие передачи и умные касания около штрафной площади, заслужив оба свои гола".
"Он произвел на меня очень сильное впечатление. Он показал умение играть в короткий пас и понимание, где нужно открываться, а когда мяч доходил до него, он не проявлял волнения, что свойственно игрокам самого, самого высокого уровня. Он все еще молод и будет становиться только лучше".
"Его первый сезон получился сложным. Он переболел COVID, перенес травмы. Но проблесками он демонстрирует игру абсолютно высочайшего мастерства, и я думаю, он станет прекрасным игроком для "Челси", — сообщил Коул в эфире Sky Sports.
02.05.2021 00:05
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А фапельная колбаса и короли не оценили. Ну ладно.
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просто рандомный день. повезло забить. ну рил
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