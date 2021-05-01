"Арсенал" уверен в покупке Биссума

"Арсенал" уверен в приобретении полузащитника "Брайтона" Ива Биссума грядущим летом.

Своей игрой в этом сезоне за "Брайтон" Биссума привлек внимание целого ряда клубов Премьер-Лиги. Ранее Ива сватали в "Ливерпуль" и "Лестер". "Эвертон", "Вест Хэм" и "Тоттенхэм" тоже имеют виды на 24-летнего малийца.



Однако Daily Star в эксклюзивном материале утверждает, что в борьбе за Биссума лидирует "Арсенал". На "Эмирейтс" уверены, что смогут оформить этот трансфер ориентировочной стоимостью в 30 миллионов фунтов, несмотря на конкуренцию.



Главный тренер "канониров" Микель Артета является большим поклонником таланта Биссума и считает, что Ив способен стать идеальным партнером для Томаса Партея по центру поля.



Добавим, сами "чайки" приобрели Биссума три года назад у "Лилля" за 15 млн. фунтов. Сейчас у Ива остается еще два года по контракту, но его уход с "Амекс" видится неминуемым.