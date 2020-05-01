Тухель: "Я больше, чем счастлив"

Наставник "Челси" Томас Тухель высоко оценил игру своей команды против "Фулхэма".

Подопечные Тухеля очень достойно провели дерби, затесавшееся между двух полуфинальных матчей Лиги Чемпионов против "Реала", одержав победу над аутсайдером Премьер-Лиги со счетом 2:0 благодаря дублю Кая Хаверца.



Эта победа помогла "Челси" укрепиться в топ-4 Премьер-Лиги, и Тухеля очень радует, в какой манере его команда добыла очередные три очка.



"Мы знали, что "Фулхэм" способен каждому доставить проблем. Они заставляют тебя играть хуже, чем ты можешь, заставляют тебя страдать. Их положение в таблице не должно вводить в заблуждение. Именно поэтому я очень высоко ценю то, что мы сделали сегодня. Это было тяжело, но мы выдержали. Мы могли решить судьбу матча раньше, но это была тяжелая и очень важная победа".



"Мы были на высоте. Это то, что мы требуем от себя. Мы показали, на что способны между двумя большими матчами. Я больше, чем счастлив, тем, что мы сделали сегодня. У нас был порядок с концентрацией. У нас возникали некоторые проблемы, но не с концентрацией, и это имело ключевое значение", — сообщил Тухель Sky Sports.