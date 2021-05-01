Дубль Хаверца принес "Челси" победу над "Фулхэмом"

Дубль Кая Хаверца позволил "Челси" одержать победу 2:0 над "Фулхэмом" и укрепиться на четвертом месте в Премьер-Лиге.

Относительно выезда к "Реалу" наставник "синих" Томас Тухель ввел в стартовый состав пять новых игроков: Курта Зума, Риса Джеймса, Билли Гилмора, Хакима Зийеша и Кая Хаверца.



Стартовый состав "дачников" не изменился по сравнению с 1:1 против "Арсенала" в прошлый уикенд.



Матч начался с опасного момента у ворот Эдуара Менди, но голкипер домашней команды кончиками пальцев отразил мяч после удара Энтони Робинсона.



Спустя три минуты "Челси" ответил. Получив длинный пас из своей штрафной, Мейсон Маунт сделал разрезающую передачу в штрафную на Хаверца, который поставил корпус защитнику и направил мяч в ворота.



На 17-й минуте Хаверц еще раз поразил ворота Альфонса Ареоля, однако этот гол не был засчитан из-за явного офсайда.



Дальше игра успокоилась и взбодрилась только перед перерывом, когда Тимо Вернер сделал пас с правого края штрафной в центр, а Хаким Зийеш не смог пробить Ареоля. "Фулхэм" ответил дальним ударом Олы Айны с рикошетом, но Менди сориентировался и спас свою команду.



Второй тайм начался с того, что Вернер отдал пас по центру внутрь штрафной на Хаверца, который в касание переправил мяч в ворота — 2:0.



Сделав счет комфортным, "Челси" уверенно довел дело до победы. "Синие" даже могли развить свое преимущество, а вот "дачники" моментов не имели.



"Челси" одержал очередную дежурную победу без пропущенных мячей. "Синие" словно и не играли в Лиге Чемпионов против "Реала", проведя весь матч на стабильно высоком уровне.



"Челси" — "Фулхэм". Отчет о матче