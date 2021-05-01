Дубль Хаверца принес "Челси" победу над "Фулхэмом"
Дубль Кая Хаверца позволил "Челси" одержать победу 2:0 над "Фулхэмом" и укрепиться на четвертом месте в Премьер-Лиге.
Относительно выезда к "Реалу" наставник "синих" Томас Тухель ввел в стартовый состав пять новых игроков: Курта Зума, Риса Джеймса, Билли Гилмора, Хакима Зийеша и Кая Хаверца.
Стартовый состав "дачников" не изменился по сравнению с 1:1 против "Арсенала" в прошлый уикенд.
Матч начался с опасного момента у ворот Эдуара Менди, но голкипер домашней команды кончиками пальцев отразил мяч после удара Энтони Робинсона.
Спустя три минуты "Челси" ответил. Получив длинный пас из своей штрафной, Мейсон Маунт сделал разрезающую передачу в штрафную на Хаверца, который поставил корпус защитнику и направил мяч в ворота.
На 17-й минуте Хаверц еще раз поразил ворота Альфонса Ареоля, однако этот гол не был засчитан из-за явного офсайда.
Дальше игра успокоилась и взбодрилась только перед перерывом, когда Тимо Вернер сделал пас с правого края штрафной в центр, а Хаким Зийеш не смог пробить Ареоля. "Фулхэм" ответил дальним ударом Олы Айны с рикошетом, но Менди сориентировался и спас свою команду.
Второй тайм начался с того, что Вернер отдал пас по центру внутрь штрафной на Хаверца, который в касание переправил мяч в ворота — 2:0.
Сделав счет комфортным, "Челси" уверенно довел дело до победы. "Синие" даже могли развить свое преимущество, а вот "дачники" моментов не имели.
"Челси" одержал очередную дежурную победу без пропущенных мячей. "Синие" словно и не играли в Лиге Чемпионов против "Реала", проведя весь матч на стабильно высоком уровне.
"Челси" — "Фулхэм". Отчет о матче
01.05.2021 21:25
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Последние комментарии:
— Тимо Вернер стал первым игроком, который оформил двузначное количество голов и голевых передач (11 голов, 10 ассистов) в своём дебютном сезоне за "Челси" со времен Эдена Азара.
орууууууууууууу
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Даунец
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Отменяйте Холанда
(ответить)
С победой. На классе.
(ответить)
На данном этапе в Челси на основу не тянут:
Абрахам, Алонсо и Зиеш. Последний реально сдулся, куда подевались его радиоуправляемые передачи?
Абрахам даже в выигрышной позиции для себя теряет мяч. Никак не может обработать мяч, развернуться и отдать передачу, чтобы развить атаку. Просто никакой.
Алонсо - медленный.
bonus: очередная бесполезная беготня от Вернера. Его голевые передачи, конечно, выручают, но когда он сам начнет забивать? Пора бы ему вспомнить, что он нападающий
(ответить)
С этих пенсов ну грех не поржать. Хаверц, даже если забыть про его стоимость и про тот хайп, на котором его покупали, играет весь сезон, как полное говно. Было несколько матчей, когда у него моментами что-то получалось и даже были какие-то результативные действия при в целом никакой игре, но таких матчей за весь сезон набралось штук пять. И вот каждый раз, когда такие моменты возникают, как сегодня, пенсы орут, что утёрли нос хейтерам, что мега топаря купили и он начинает раскрываться) Это пиздец) Какой-нибудь Барнс, Бэмфорд или, прости госпади, Лингард всё это делают в разы чаще, стабильней, круче и полезнее для команды, но никто не орёт, что это мега топари. Никому и в голову не придёт такое, только пенсам.
(ответить)
нужно только побеждать лестер и астон виллу, сити будет мстить и там ничейка сойдет. с арсинолем 50\50, победа или ничья, но главное лестер е6нуть и топ-4 практически наше
(ответить)
Завтра ещё горлум снимет очкарика с пробега ))
(ответить)
на классе, полурезервом.
хаверц в завершении конечно реальный страйкер.
Вернык на его фоне просто клоун)
но обоим все равно чего-то да не хватает.
наверное хаверц против реала выйдет в основе.
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01.05.2021 12:08 # удалить
bezviz
Челси изи победка, должны без напряга забивать 1 и больше, а вот сити попотеет, после псж
Источник: http://fapl.ru/posts/85620/?c=1#c7338195
очередной заход, чувствуйте процессы, чтоли...
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Считай Фулхэм вылетел.
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Хаверц топарь.
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Отлично Кай!
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Иисус
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Кросс и Модрич в запасе. Гады)
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