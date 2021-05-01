Гвардиола готовит шампанское

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что уже готовит шампанское, чтобы отметить чемпионство в Премьер-Лиге.

Обыграв "Кристал Пэлас" со счетом 0:2 в субботу, "Сити" оказался на пороге чемпионства. "Горожане" могут оформить титул уже в воскресенье, если "Манчестер Юнайтед" не сможет победить "Ливерпуль".



Гвардиола будет смотреть матч на "Олд Траффорд", приготовив бокал, но не расстроится, если радостный момент будет отложен.



"Теперь мы можем начать думать о титуле. Мы можем поставить шампанское в холодильник охлаждаться".



"Завтра я взгляну на игру ("Юнайтед"), и что случится, то случится, однако самое важное то, что нам не нужна помощь кого-либо для чемпионства — все в наших руках. Если мы не станем чемпионами завтра, мы попытаемся стать на следующей неделе".



"У нас есть четыре матча, чтобы набрать два очка и стать чемпионами", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.