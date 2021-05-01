Гвардиола признался в любви к Агуэро

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался в любви к нападающему Серхио Агуэро.

В субботу Агуэро забил свой всего лишь второй гол в этом сезоне Премьер-Лиги, сделав вклад в победу 0:2 над "Кристал Пэлас".



Гвардиола просто в восторге от того, что 32-летний аргентинец продолжает стараться на благо команды, несмотря на то, что "Сити" решил не продлевать его истекающий контракт.



"Он абсолютная легенда топ-уровня, выдающийся игрок, который ведя себя самым скромным и милым образом, и такое непросто отыскать. Поэтому я люблю его как человека".



"Другой игрок в таком положении, при его заслугах, мог бы создать конфликт, мог бы создать сложную ситуацию... Но когда все наши фанаты обожают игрока так, как обожают его, то это не только из-за голов, но из-за того, что он из себя представляет как человек".



"Он был долго травмирован, и в этом сезоне мы приняли решение двигаться в другом направлении. Это было одно из сложнейших решений, но этому клубу нужны шаги в другом направлении, чтобы сохранить этот уровень как можно дольше. Но то, что он сделал в этом клубе, останется навсегда, и мы хотим завершить сезон как можно лучше".



"Он поможет нам в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге. Непросто найти игрока вроде него с таким талантом, такими показателям, такими достижениями и такими человеческими качествами".



"Надеюсь, он сможет уйти туда, куда захочет, и проведет последние годы своей карьеры на высоком уровне. Я никогда не забуду это, он очень мне помог, и я наслаждаюсь работой с ним", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.