Агуэро хочет забить гол еще важнее, чем принесший "Сити" титул в 2012 году

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро надеется забить более важный гол, чем принесший "горожанам" титул Премьер-Лиги в 2012 году.

В субботу против "Кристал Пэлас" Агуэро всего лишь в шестой раз в этом сезоне Премьер-Лиги появился в стартовом составе "Сити", но смог показать, что его мастерство остается при нем.



Серхио забил гол, который в итоге остался победным в матче (2:0). Однако впереди у "горожан" ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов против ПСЖ и, возможно, финал, где 32-летний аргентинец тоже надеется отличиться.



"Я так рад забить гол и надеюсь отпраздновать чемпионство завтра. Надеюсь, мы выиграем титул завтра, потому что так мы будем спокойнее в оставшихся матчах".



"Забивать голы — это моя работа, но самое важное — это три очка. В первом тайме всегда бывает сложно, но во втором тайме мы прибавили, потому что мы знаем, как они обороняются".



"Тот гол (против КПР в 2012 году) был лучшим моментом моей жизни. Я постараюсь забить гол, который еще важнее, но это непросто".



"Я готов к ПСЖ. Во вторник мы посмотрим. Конечно, я хочу играть в каждом матче", — сообщил Агуэро BBC.